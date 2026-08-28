Um motociclista de 28 anos ficou ferido após bater na traseira de um caminhão que transportava banheiros químicos. Com o impacto da colisão, o jovem foi arremessado e acabou dentro de uma das cabines que estavam na carga do veículo.

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O acidente aconteceu na última segunda-feira (24), em Jundiaí, no interior de São Paulo. O motociclista, identificado como Clayton, trabalhava como motoboy e seguia pela rodovia no sentido de Cabreúva quando não percebeu que o trânsito havia parado.

Motociclista foi lançado para dentro da cabine