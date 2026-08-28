Um motociclista de 28 anos ficou ferido após bater na traseira de um caminhão que transportava banheiros químicos. Com o impacto da colisão, o jovem foi arremessado e acabou dentro de uma das cabines que estavam na carga do veículo.
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O acidente aconteceu na última segunda-feira (24), em Jundiaí, no interior de São Paulo. O motociclista, identificado como Clayton, trabalhava como motoboy e seguia pela rodovia no sentido de Cabreúva quando não percebeu que o trânsito havia parado.
Motociclista foi lançado para dentro da cabine
Clayton contou que não conseguiu perceber a tempo que os veículos à frente haviam parado. Ele atingiu a traseira do caminhão e, com a força da batida, foi lançado para dentro de um banheiro químico que era transportado na carroceria.
"Não vi o trânsito parar totalmente. Então colidi com o caminhão, que estava carregado com banheiros químicos, e fui lançado para dentro de um deles", relatou o motociclista ao Metrópoles.
Além das cabines, o caminhão transportava uma estrutura de ferro que estava próxima à entrada do banheiro químico onde Clayton caiu. Na colisão, o jovem sofreu uma fratura em uma das pernas.
Amigo registrou situação após acidente
Um amigo do motociclista foi até o local para ajudá-lo e registrou em vídeo as condições em que ele ficou após o acidente.
As imagens mostram a porta da cabine destruída pelo impacto e a estrutura de ferro posicionada ao lado da entrada do banheiro químico.
Apesar da violência da colisão, Clayton afirmou que não perdeu a consciência e conseguiu se lembrar de toda a situação desde o momento do acidente.
Jovem recebeu alta após três dias
O motociclista foi socorrido pela AutoBAn e levado ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde recebeu atendimento médico.
Após permanecer internado, Clayton recebeu alta nesta quinta-feira (27) e já está em casa, onde segue em recuperação da fratura.
A motocicleta ficou completamente destruída e foi considerada perda total após o acidente.
O caso chama atenção pela dinâmica incomum da colisão, que fez o motociclista ser lançado para dentro de uma das cabines transportadas pelo caminhão.