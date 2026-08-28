A Austral, marca brasileira de moda masculina fundada em 2016 por Felipe Bacellar, amplia sua presença no estado de São Paulo com a abertura de sua primeira loja em Campinas. A nova unidade será inaugurada em 10 de setembro, no Iguatemi Campinas, e integra o plano de expansão física da marca para novas praças estratégicas do país.

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A chegada à cidade parte de uma leitura sobre o mercado local e sua afinidade com o universo da Austral. Campinas combina relevância econômica, uma vida urbana ativa e um público que valoriza qualidade, design e funcionalidade — elementos que fazem parte da construção da marca e orientam a escolha de seus novos endereços.