A Austral, marca brasileira de moda masculina fundada em 2016 por Felipe Bacellar, amplia sua presença no estado de São Paulo com a abertura de sua primeira loja em Campinas. A nova unidade será inaugurada em 10 de setembro, no Iguatemi Campinas, e integra o plano de expansão física da marca para novas praças estratégicas do país.
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A chegada à cidade parte de uma leitura sobre o mercado local e sua afinidade com o universo da Austral. Campinas combina relevância econômica, uma vida urbana ativa e um público que valoriza qualidade, design e funcionalidade — elementos que fazem parte da construção da marca e orientam a escolha de seus novos endereços.
“Campinas é uma praça importante dentro do nosso movimento de expansão. Buscamos crescer de forma estruturada, chegando a cidades onde identificamos uma conexão consistente entre o perfil do público, o mercado local e o posicionamento da Austral. A abertura no Iguatemi Campinas é um passo natural dentro desse processo”, afirma Felipe Bacellar, fundador da Austral.
A nova loja segue a linguagem arquitetônica das demais unidades da marca, com uma estética limpa, funcional e pautada pelo uso de materialidades naturais. O projeto busca equilibrar o urbano e o natural, criando um ambiente que traduz a identidade da Austral e estabelece um ponto de pausa dentro do fluxo do shopping.
A unidade contará com uma curadoria das principais categorias da marca, entre camisetas, camisas, polos, calças, bermudas, peças de sobreposição e calçados, além dos lançamentos previstos no calendário da Austral. A seleção mantém o foco em construção, materialidade e versatilidade, características presentes no desenvolvimento das coleções.
A abertura em Campinas dá continuidade ao movimento de ampliação da presença física da Austral em diferentes regiões do país. A estratégia prioriza mercados com aderência ao lifestyle da marca e endereços capazes de aprofundar sua relação com o público local.
Atualmente, a Austral está presente em praças como São Paulo, Balneário Camboriú e Recife. A nova unidade reforça uma expansão conduzida de forma gradual e alinhada à identidade da marca, combinando novos mercados à consolidação de sua presença nos principais centros onde já atua.
Serviço:
Inauguração: 10 de setembro
Local: Iguatemi Campinas – 2º piso
Site: austral.com.br
Instagram: @austral e @austral.campinas