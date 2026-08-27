Resgatar a história de Taubaté, analisar os desafios do presente e pensar nas escolhas que podem transformar a cidade nas próximas décadas. Essa é a proposta do Fórum OVALE Taubaté#400, que será realizado nesta sexta-feira (28), reunindo autoridades, empresários, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade.

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O evento acontece das 8h30 às 13h30, no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté), no centro da cidade. A programação também terá transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.