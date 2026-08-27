Resgatar a história de Taubaté, analisar os desafios do presente e pensar nas escolhas que podem transformar a cidade nas próximas décadas. Essa é a proposta do Fórum OVALE Taubaté#400, que será realizado nesta sexta-feira (28), reunindo autoridades, empresários, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O evento acontece das 8h30 às 13h30, no auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau (Universidade de Taubaté), no centro da cidade. A programação também terá transmissão ao vivo pelo site e pelo YouTube de OVALE.
As inscrições para participar do fórum estão abertas. Inscreva-se para participar do evento (clique aqui).
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar. Veja a apresentação do projeto nesse link.
Taubaté rumo aos 400 anos
O fórum faz parte do projeto Taubaté#400, iniciativa de OVALE criada para marcar a trajetória do município, fundado em 1645, e estimular uma reflexão sobre os caminhos que Taubaté poderá seguir até completar 400 anos.
A programação reúne nomes ligados à política, educação, indústria, tecnologia, mercado imobiliário e pesquisa histórica.
Entre os participantes estão o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB); o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo); e a reitora da Unitau, Letícia Maria da Costa.
Um dos destaques será a palestra de Cleber Lorenzi, Head de Industrialização da Eve Air Mobility, sobre o eVTOL, aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical conhecida popularmente como “carro voador”.
O tema coloca Taubaté no debate sobre novas tecnologias, mobilidade aérea e setores capazes de movimentar a economia e gerar oportunidades nas próximas décadas.
História de Taubaté também será debatida
O passado do município terá espaço importante na programação. A mesa “Taubaté e a história do Brasil” reunirá a historiadora Rachel Abdala, diretora do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Unitau; o pesquisador Pedro Rubim, do Almanaque Urupês; e o arquiteto e urbanista Benedito Assagra Ribas de Mello, especialista em Patrimônio Cultural.
A discussão pretende analisar o papel de Taubaté na formação histórica do Brasil e de que maneira esse legado pode contribuir para compreender o presente e planejar o futuro.
A história da cidade passa por diferentes ciclos econômicos e momentos importantes do país, desde o período colonial e os ciclos do ouro e do café até a industrialização e o atual avanço de novas tecnologias.
É nesse contexto que uma frase de Monteiro Lobato, um dos mais conhecidos taubateanos, ganha novo significado: “A coisa que menos me mete medo é o futuro.”
Indústria e economia de Taubaté
Os caminhos da economia também estarão no centro do fórum. A mesa “Taubaté, rumo aos 400 anos” reunirá representantes de empresas e setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do município.
Participam Vilques Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen em Taubaté; Thiago Torres, diretor da Alstom na cidade; Priscila Souza, CEO da Milclean; e Fernando César de Moraes, delegado municipal do Creci.
Entre os assuntos previstos estão indústria, investimentos, geração de empregos, desenvolvimento urbano, mercado imobiliário e os desafios para aumentar a competitividade de Taubaté nas próximas décadas.
OVALE amplia cobertura
O Fórum OVALE Taubaté#400 integra um projeto especial desenvolvido por OVALE para acompanhar a trajetória da cidade rumo aos 400 anos.
A iniciativa inclui dois cadernos especiais de 24 páginas, além de um ecossistema digital com reportagens, vídeos, infográficos, podcasts e outras ações publicadas nas plataformas de OVALE entre maio e setembro.
A proposta é ampliar o debate sobre Taubaté e aproximar diferentes setores da sociedade em torno de temas estratégicos para o desenvolvimento do município.
Segundo o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno, a realização dos fóruns reforça a atuação do veículo na conexão entre lideranças, especialistas e formadores de opinião.
Prefeito destaca desafios
O prefeito Sérgio Victor ressaltou a importância de discutir o futuro de Taubaté a partir de sua trajetória histórica, mas sem deixar de lado os problemas enfrentados atualmente.
Para o prefeito, as decisões tomadas no presente terão impacto direto na cidade das próximas décadas.
“Estamos enfrentando os desafios com responsabilidade e transparência. Todas as medidas duras que estamos tomando são necessárias para construir a Taubaté do futuro. Uma Taubaté que a gente sonha e merece”, afirmou.
A proposta do Fórum OVALE Taubaté#400 parte justamente dessa perspectiva: usar os 380 anos de história do município como ponto de partida para discutir quais decisões podem definir os próximos 20 anos.
O objetivo é pensar uma Taubaté preparada para chegar aos 400 anos com novas oportunidades de desenvolvimento, inovação e qualidade de vida.
SERVIÇO
Fórum OVALE Taubaté#400
Data: 28 de agosto
Horário: das 8h30 às 13h30
Local: Auditório do Departamento de Gestão e Negócios da Unitau
Endereço: Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Centro, Taubaté
Transmissão: site e YouTube de OVALE
Inscrições: participe do Fórum OVALE Taubaté#400