Imagens de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) ajudaram na localização e prisão de três homens suspeitos de envolvimento na morte de Evandro Luiz Prudente, de 33 anos.
O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (25), em uma academia na avenida Rui Barbosa, no Jardim Telespark, em São José dos Campos, onde a vítima foi alvejada por diversos disparos.
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Câmeras internas da academia registraram o momento em que um homem entrou no estabelecimento, se aproximou de Evandro e efetuou os disparos à queima-roupa. Segundo frequentadores do local, o crime aconteceu por volta das 13h50.
Após a execução, os envolvidos fugiram em uma motocicleta preta, que foi abandonada na região da Rodovia Monteiro Lobato (SP-050). Por meio de imagens de monitoramento em tempo real, os policiais conseguiram acompanhar a movimentação dos suspeitos.
Segundo a PM (Polícia Militar), imediatamente após o ocorrido, foi desencadeada uma ação conjunta entre as forças de segurança envolvendo as PMs de São Paulo e Rio de Janeiro, a GCM de São José dos Campos (Guarda Civil Municipal), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o CSI. A força-tarefa culminou na prisão dos três envolvidos.
Eles foram flagrados embarcando em um HB20 alugado, que seguia em direção ao Rio de Janeiro. O trio acabou preso em Itatiaia (RJ), poucas horas após o assassinato.
O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios de São José dos Campos.