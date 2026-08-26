Imagens de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) ajudaram na localização e prisão de três homens suspeitos de envolvimento na morte de Evandro Luiz Prudente, de 33 anos.

O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (25), em uma academia na avenida Rui Barbosa, no Jardim Telespark, em São José dos Campos, onde a vítima foi alvejada por diversos disparos.

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