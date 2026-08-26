Evandro Luís Prudente, de 33 anos, conhecido como “Sheik das Apostas”, foi executado com 16 tiros dentro de uma academia no bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (25).

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Segundo a Polícia Civil, ele tinha antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas no Rio Grande do Sul e é investigado por uma possível atuação como agiota. Uma das linhas de investigação é que ele teria deixado o estado após receber ameaças de morte.