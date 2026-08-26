Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, foi sepultado no final da tarde desta terça-feira (25), no Cemitério Parque Memorial Bom Retiro. Ele foi morto a tiros por volta das 13h50, dentro de uma academia na Zona Norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem se aproximou dele e efetuou os disparos à queima-roupa.