26 de agosto de 2026
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HOMICÍDIO

Evandro, morto a tiros em academia, é enterrado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Evandro foi morto a tiros na zona norte de São José dos Campos
Evandro foi morto a tiros na zona norte de São José dos Campos

Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, foi sepultado no final da tarde desta terça-feira (25), no Cemitério Parque Memorial Bom Retiro. Ele foi morto a tiros por volta das 13h50, dentro de uma academia na Zona Norte de São José dos Campos.

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Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem se aproximou dele e efetuou os disparos à queima-roupa.

Segundo dados da Urbam, o sepultamento ocorreu às 17h, pouco tempo após o crime.

Suspeitos de envolvimento no homicídio foram detidos também na terça-feira, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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