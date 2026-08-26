Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, foi sepultado no final da tarde desta terça-feira (25), no Cemitério Parque Memorial Bom Retiro. Ele foi morto a tiros por volta das 13h50, dentro de uma academia na Zona Norte de São José dos Campos.
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Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem se aproximou dele e efetuou os disparos à queima-roupa.
Segundo dados da Urbam, o sepultamento ocorreu às 17h, pouco tempo após o crime.
Suspeitos de envolvimento no homicídio foram detidos também na terça-feira, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.