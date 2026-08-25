O homem apontado como executor da morte de Evandro Luiz Prudente, 33 anos, de São José dos Campos, foi preso na tarde desta terça-feira (25), horas após o homicídio ocorrido dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte da cidade. O suspeito foi localizado no pedágio de Itatiaia (RJ), durante uma ação integrada das forças de segurança.

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A prisão ocorreu depois que a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos identificou a motocicleta utilizada na fuga e passou a monitorar o deslocamento dos envolvidos. Outros dois ocupantes que estavam no veículo também foram localizados durante a ação.