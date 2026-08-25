O homem apontado como executor da morte de Evandro Luiz Prudente, 33 anos, de São José dos Campos, foi preso na tarde desta terça-feira (25), horas após o homicídio ocorrido dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte da cidade. O suspeito foi localizado no pedágio de Itatiaia (RJ), durante uma ação integrada das forças de segurança.
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A prisão ocorreu depois que a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos identificou a motocicleta utilizada na fuga e passou a monitorar o deslocamento dos envolvidos. Outros dois ocupantes que estavam no veículo também foram localizados durante a ação.
Segundo as informações preliminares da investigação, dois homens chegaram à academia em uma motocicleta. Imagens de câmeras de segurança mostram um dos suspeitos entrando no estabelecimento armado e se aproximando de Evandro, que estava sentado em uma poltrona.
O criminoso efetuou vários disparos a queima-roupa. A vítima não teve tempo de reagir. Após os tiros, pessoas que estavam na academia se afastaram do local, enquanto o autor dos disparos fugiu (veja o vídeo).
A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Samu esteve na academia para prestar atendimento. Evandro, no entanto, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.
Suspeitos seguiram pela Via Dutra
Após receber o vídeo que registrou o homicídio, a GCM iniciou o trabalho de monitoramento e análise das imagens. A placa da motocicleta (foto abaixo) utilizada no crime foi identificada e passou a ser uma das principais pistas para localizar os envolvidos.
Equipes do GTAM (Grupo Tático de Apoio Motorizado) e da Polícia Militar também fizeram levantamentos em estabelecimentos comerciais próximos à academia em busca de imagens que ajudassem a reconstruir a rota de fuga.
Durante as diligências, os investigadores identificaram que os suspeitos abandonaram a motocicleta e seguiram em um Hyundai HB20 em direção ao Rio de Janeiro.
O veículo passou a ser monitorado enquanto trafegava pela rodovia Presidente Dutra. O acompanhamento terminou no pedágio de Itatiaia, onde os agentes conseguiram abordar o carro e prender o homem apontado como responsável pelos disparos.
Vítima tinha milhares de seguidores
Evandro Luiz Prudente, de 33 anos, era natural do Rio Grande do Sul. Imagens registradas dentro da academia mostram o momento em que o atirador se aproxima da vítima e dispara. A dinâmica do crime será analisada pela Polícia Civil, que deverá investigar também a participação dos demais envolvidos.
Até o momento, a motivação do assassinato não foi oficialmente divulgada. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do homicídio, a relação entre os suspeitos e a vítima e a eventual participação de cada um deles no crime.