O homem executado a tiros dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte de São José dos Campos, foi identificado como Everton Gonçalves de Oliveira, segundo apuração da reportagem. Conhecido como Sheik, ele tinha carro importado e milhares de seguidores nas redes sociais.

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O homicídio aconteceu na tarde desta terça-feira (25). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o atirador se aproxima de Everton (veja o vídeo aqui), que estava sentado em uma poltrona, e dispara a queima-roupa.