O homem executado a tiros dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte de São José dos Campos, foi identificado como Everton Gonçalves de Oliveira, segundo apuração da reportagem. Conhecido como Sheik, ele tinha carro importado e milhares de seguidores nas redes sociais.
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O homicídio aconteceu na tarde desta terça-feira (25). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o atirador se aproxima de Everton (veja o vídeo aqui), que estava sentado em uma poltrona, e dispara a queima-roupa.
Nas imagens, o criminoso chega perto da vítima e, após uma breve movimentação, efetua os disparos. Everton não consegue reagir. Logo depois, pessoas que estavam na academia se afastam e deixam o local, enquanto o autor dos tiros foge.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe do Samu também esteve na academia e prestou atendimento à vítima, mas Everton não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local.
Inicialmente, as autoridades haviam informado apenas que a vítima era uma pessoa do Rio Grande do Sul. A reportagem apurou posteriormente a identidade de Everton Gonçalves de Oliveira.
Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do assassinato nem sobre a identidade do autor dos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar as imagens da câmera de segurança para tentar esclarecer a dinâmica do crime e identificar o responsável.