Líder

Em ofício enviado à Câmara de Taubaté, que foi lido na sessão dessa terça-feira (25), o prefeito Sérgio Victor (Novo) designou o vereador Dentinho (PP) como o novo líder do governo.

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Substituição

Dentinho substituirá o vereador Bobi (PRD), que assumiu a presidência da Câmara na última quarta-feira (19), devido à licença do vereador Richardson da Padaria (União), que irá se dedicar à candidatura a deputado federal. Quando Richardson voltar, no dia 5 de outubro, Bobi deve voltar a ser o líder do governo.