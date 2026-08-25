25 de agosto de 2026
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Dentinho assume liderança do governo na Câmara de Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Câmara
Dentinho deve permanecer na função até o início de outubro, enquanto o antigo líder, Bobi, ocupa a presidência da Câmara, em substituição a Richardson da Padaria
Dentinho deve permanecer na função até o início de outubro, enquanto o antigo líder, Bobi, ocupa a presidência da Câmara, em substituição a Richardson da Padaria

Líder
Em ofício enviado à Câmara de Taubaté, que foi lido na sessão dessa terça-feira (25), o prefeito Sérgio Victor (Novo) designou o vereador Dentinho (PP) como o novo líder do governo.

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Substituição
Dentinho substituirá o vereador Bobi (PRD), que assumiu a presidência da Câmara na última quarta-feira (19), devido à licença do vereador Richardson da Padaria (União), que irá se dedicar à candidatura a deputado federal. Quando Richardson voltar, no dia 5 de outubro, Bobi deve voltar a ser o líder do governo.

Representante
O líder do governo representa o prefeito na Câmara. Cabe a ele, por exemplo, pedir a inclusão ou a retirada de projetos de autoria de Sérgio da pauta.

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