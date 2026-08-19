19 de agosto de 2026
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LEGISLATIVO

Presidente da Câmara de Taubaté tira licença; Bobi assume cargo

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Da esquerda para a direita: fotos de Richardson e Bobi - Divulgação/CMT; foto de Hedipo - Reprodução/Facebook
Richardson da Padaria ficará afastado da Câmara até outubro, para se dedicar à candidatura a deputado federal; Bobi assumirá presidência, enquanto suplente será chamado para atuar como vereador
Richardson da Padaria ficará afastado da Câmara até outubro, para se dedicar à candidatura a deputado federal; Bobi assumirá presidência, enquanto suplente será chamado para atuar como vereador

Licença
O presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União), saiu de licença nessa quarta-feira (19) para tratar de assuntos particulares. O retorno está previsto para o dia 5 de outubro - não haverá pagamento de salário nesse intervalo. Nesse período, Richardson deve se dedicar à candidatura a deputado federal.

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Presidência
Enquanto Richardson estiver de licença, o vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara, irá exercer a presidência do Legislativo - Bobi é o 1º vice-presidente da Câmara.

Suplente
Na próxima terça-feira (25), o suplente Prof Hedipo Braga (União) deve tomar posse na Câmara. Ele substituirá Richardson enquanto o vereador estiver de licença.

Substitutos
Hedipo será o terceiro suplente em atividade na Câmara de Taubaté. Os outros tomaram posse dia 4 de agosto: Cesinha da Academia (Podemos), que substitui Jessé Silva (Podemos), e Adriana Mussi (PP), que está no lugar de Bilili (PP).

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