Licença
O presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União), saiu de licença nessa quarta-feira (19) para tratar de assuntos particulares. O retorno está previsto para o dia 5 de outubro - não haverá pagamento de salário nesse intervalo. Nesse período, Richardson deve se dedicar à candidatura a deputado federal.
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Presidência
Enquanto Richardson estiver de licença, o vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara, irá exercer a presidência do Legislativo - Bobi é o 1º vice-presidente da Câmara.
Suplente
Na próxima terça-feira (25), o suplente Prof Hedipo Braga (União) deve tomar posse na Câmara. Ele substituirá Richardson enquanto o vereador estiver de licença.
Substitutos
Hedipo será o terceiro suplente em atividade na Câmara de Taubaté. Os outros tomaram posse dia 4 de agosto: Cesinha da Academia (Podemos), que substitui Jessé Silva (Podemos), e Adriana Mussi (PP), que está no lugar de Bilili (PP).