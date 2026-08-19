Da esquerda para a direita: fotos de Richardson e Bobi - Divulgação/CMT; foto de Hedipo - Reprodução/Facebook

Licença

O presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União), saiu de licença nessa quarta-feira (19) para tratar de assuntos particulares. O retorno está previsto para o dia 5 de outubro - não haverá pagamento de salário nesse intervalo. Nesse período, Richardson deve se dedicar à candidatura a deputado federal.

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Presidência

Enquanto Richardson estiver de licença, o vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo Sérgio Victor (Novo) na Câmara, irá exercer a presidência do Legislativo - Bobi é o 1º vice-presidente da Câmara.