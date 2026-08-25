Um homem foi morto a tiros, a queima-roupa, dentro de uma academia no bairro de Santana, na zona norte de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (25). O crime foi registrado dentro do estabelecimento e será investigado pelas autoridades.
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Segundo as primeiras informações, a vítima estava no interior da academia quando foi abordada pelo atirador. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima da vítima e, após uma breve movimentação no local, efetua disparos a curta distância.
A vítima estava sentada em uma poltrona e não conseguiu esboçar nenhuma reação após os tiros. Pessoas que estavam na academia se afastam e deixam o local, enquanto o autor dos disparos deixa a área.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe do Samu também esteve na academia e realizou o atendimento, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado no local.
Ainda não há informações oficiais sobre a identidade da vítima, a motivação do crime ou a identidade do autor. As circunstâncias do homicídio serão apuradas pela Polícia Civil.