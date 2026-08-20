Réu
O engenheiro Chico Oiring, que foi candidato a prefeito de Taubaté em 2020, virou réu por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informações e violência política. Oiring nega a acusação e diz ter sido vítima do esquema de filiação fraudulenta em massa que levou Leonardo Avalanche ao comando do PRTB - Avalanche, que é réu na Justiça de São Paulo por associação criminosa, ameaça, violência política contra mulher, constrangimento ilegal e manipulação de sistema público de informações, é investigado por vínculo com o PCC e, no último sábado, lançou o inelegível Pablo Marçal (PRTB) como candidato à presidência da República, registrando-se como candidato à vice-presidente na chapa.
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PRTB
A informação de que Oiring é réu foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada por OVALE. Segundo as investigações, o esquema capitaneado por Avalanche teve início após Levy Fidelix, que presidia o PRTB, morrer de Covid em 2021.
Primeira fraude
Segundo as investigações, em julho de 2023, por meio da senha pessoal de Pedro Tiago Bourbon Orleans de Bragança, que se apresenta como "Príncipe Dom Pedro" e se declara o atual príncipe imperial do Brasil, 42 fundadores do PRTB foram filiados retroativamente ao partido à revelia em julho de 2023. Com documentos falsos, outras pessoas se passaram por esses fundadores e ajudaram, em uma convenção feita em fevereiro de 2024, a eleger Avalanche como novo presidente do PRTB.
Ameaças
Ainda de acordo com as investigações, após ser eleito presidente do PRTB em fevereiro de 2024, Avalanche passou a coagir e ameaçar de morte membros do diretório nacional para renunciarem. A vice-presidente nacional do partido foi forçada a renunciar em uma espécie de tribunal do crime, diante de autodeclarados membros do PCC, segundo denúncia do Ministério Público.
Segunda fraude
Como a estratégia de forçar a renúncia de membros do diretório nacional do PRTB não teve pleno sucesso, uma nova operação de filiação em massa foi feita, mas dessa vez no sentido contrário. Em abril de 2024, 77 pessoas que estavam filiadas ao PRTB foram filiadas ao Mobiliza (antigo PMN). Desfiliadas sem consentimento, elas não puderam participar da convenção de julho de 2024 que consolidou o controle de Avalanche no PRTB.
Senha
Segundo apuração da Polícia Federal, essas 77 filiações foram feitas a partir da senha de Chico Oiring, que presidiu o diretório do Mobiliza em Taubaté entre fevereiro e dezembro de 2024. Por isso, Oiring e João Francisco Garcia, presidente estadual do Mobiliza em São Paulo e ex-militante do PRTB, viraram réus.
Depoimento
Ainda de acordo com a denúncia do MP, um homem que atuou na campanha de Pablo Marçal a prefeito de São Paulo, em 2024, se apresentou à polícia informando que, por ordem de Avalanche, as filiações fraudulentas ao Mobiliza foram feitas por ele e uma candidata a vereadora do PRTB. Os dois foram arrolados como testemunhas no processo e não são acusados. Segundo esse homem, Avalanche teria pedido que eles levassem os notebooks pessoais à sede do partido, no centro da capital, para realizar uma bateria de filiações, e teria inserido a senha de Oring nas máquinas, para que eles pudessem fazer as inscrições.
Defesa
Ouvido por OVALE, Chico Oiring disse que já prestou depoimento à PF e que não cometeu nenhuma irregularidade. "Eu não [fiz nada], devem ter usado [minha senha]. A senha não foi dada por mim, nem filiação de ninguém em Taubaté eu fiz", afirmou. "Eu não tenho nada para falar. Não fiz nada, e estou tendo que gastar advogado com isso. Eu não devo nada e não fiz nada".
Trajetória
Chico Oiring disputou duas eleições em Taubaté. Em 2016, pelo PRTB, foi candidato a vice-prefeito, na chapa de Vera Saba. Em 2020, foi candidato a prefeito pelo PSC (atual Podemos). Em 2016, declarou patrimônio de R$ 804 mil. Em 2020, de R$ 2,262 milhões.