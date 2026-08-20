Réu

O engenheiro Chico Oiring, que foi candidato a prefeito de Taubaté em 2020, virou réu por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informações e violência política. Oiring nega a acusação e diz ter sido vítima do esquema de filiação fraudulenta em massa que levou Leonardo Avalanche ao comando do PRTB - Avalanche, que é réu na Justiça de São Paulo por associação criminosa, ameaça, violência política contra mulher, constrangimento ilegal e manipulação de sistema público de informações, é investigado por vínculo com o PCC e, no último sábado, lançou o inelegível Pablo Marçal (PRTB) como candidato à presidência da República, registrando-se como candidato à vice-presidente na chapa.

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PRTB

A informação de que Oiring é réu foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada por OVALE. Segundo as investigações, o esquema capitaneado por Avalanche teve início após Levy Fidelix, que presidia o PRTB, morrer de Covid em 2021.