Dois idosos ficaram feridos após a queda de um elevador de serviço de uma altura de aproximadamente quatro metros, na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 14h. O acidente ocorreu na avenida José Herculano, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.

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Equipes da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e, no local, constataram que um senhor de 78 anos havia sofrido uma fratura exposta em um membro inferior, enquanto uma mulher de 80 anos apresentava escoriações pelo corpo.