O vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), que integra a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo), fez uma representação ao Ministério Público para denunciar "possível desperdício de recursos públicos, abandono de imóvel público, ausência de segurança patrimonial, descarte inadequado de medicamentos e documentos de pacientes, invasões, vandalismo e possível subtração de patrimônio público" no prédio da UBS Mais do Cecap, que está pronto desde julho de 2025, mas ainda não foi inaugurado pela Prefeitura de Taubaté.

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A denúncia ao MP foi feita após o vereador visitar o prédio na última terça-feira (18) e flagrar, no interior do imóvel, medicamentos jogados no chão, além prontuários e documentos relacionados a pacientes expostos. Ainda segundo Carbonne, na parte externa do espaço não há "adequada conservação", com "mato crescendo no entorno e sinais de abandono". Além disso, de acordo com o parlamentar, "foram encontrados vestígios de utilização indevida das dependências, incluindo dejetos humanos em salas da unidade e, de forma ainda mais preocupante, na área da caixa d'água, circunstância que demanda imediata avaliação sanitária e técnica".