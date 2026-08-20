Depois de uma sequência de dias de calor e tempo seco, o tempo deve mudar no Vale do Paraíba a partir desta sexta-feira (21).
A chegada de uma frente fria, associada à formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país, pode provocar chuvas, temporais e rajadas de vento superiores a 75 km/h em algumas regiões do estado, incluindo São José dos Campos.
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Segundo a Defesa Civil de São Paulo, os ventos mais fortes podem ocorrer entre sexta-feira (21) e domingo (23). São José dos Campos e outras áreas do Vale do Paraíba estão entre as regiões com possibilidade de rajadas intensas.
Além dos ventos, a frente fria deve favorecer pancadas de chuva de moderadas a fortes, descargas elétricas e possibilidade de granizo. O cenário aumenta o risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e impactos no trânsito.
Quando a frente fria chega a SJC?
A mudança começa entre a noite desta quinta-feira (20) e a sexta-feira (21), quando a frente fria avança pelo estado de São Paulo.
No Vale do Paraíba, a previsão da Defesa Civil indica temperaturas entre 14°C e 26°C na sexta-feira. No sábado (22) e domingo (23), a temperatura deve cair ainda mais, com mínima de 11°C e máxima de 23°C.
Na Serra da Mantiqueira, o frio será mais intenso, com previsão de mínima de 8°C durante o fim de semana.
Ciclone aumenta risco de temporais
A formação de um novo ciclone extratropical na região Sul contribui para a mudança das condições meteorológicas e para o avanço da frente fria sobre São Paulo.
As rajadas mais intensas podem superar os 75 km/h em diferentes pontos do estado, com maior atenção para a Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Registro, Sorocaba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara.
A Defesa Civil alerta ainda para a possibilidade de tempestades de poeira. O solo está extremamente seco após a baixa quantidade de chuva em agosto, e os ventos fortes podem levantar partículas, reduzindo temporariamente a visibilidade, inclusive nas rodovias.
Calor e baixa umidade ainda predominam nesta quinta
Antes da chegada da frente fria, o Vale do Paraíba ainda enfrenta calor e baixa umidade nesta quinta-feira (20).
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém avisos relacionados à baixa umidade, com possibilidade de a umidade relativa do ar chegar a 12% em algumas áreas. O cenário aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar impactos à saúde.
A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar atividades físicas nos períodos mais secos e reduzir a exposição ao sol nas horas mais quentes. Em ambientes muito secos, também é indicado umidificar os locais e utilizar hidratante para a pele.
Veja os cuidados durante o vendaval
Durante temporais e rajadas fortes, a orientação é evitar permanecer próximo de árvores, postes, fios elétricos, estruturas metálicas, placas e coberturas frágeis.
Objetos que possam ser arremessados pelo vento devem ser recolhidos. Motoristas também devem redobrar a atenção nas rodovias, principalmente diante da possibilidade de queda de árvores e redução da visibilidade.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos oficiais.
Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Também é possível receber alertas gratuitos por SMS cadastrando o CEP de interesse pelo número 40199.