Depois de uma sequência de dias de calor e tempo seco, o tempo deve mudar no Vale do Paraíba a partir desta sexta-feira (21).

A chegada de uma frente fria, associada à formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país, pode provocar chuvas, temporais e rajadas de vento superiores a 75 km/h em algumas regiões do estado, incluindo São José dos Campos.

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