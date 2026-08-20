Gabriel Felix Araujo Kusanovich Becker, de 38 anos, morreu após ser baleado por uma policial militar durante uma abordagem na tarde desta quarta-feira (19), no Jardim São Dimas, região central de São José dos Campos. Segundo as informações preliminares da polícia, ele teria ameaçado quatro estudantes com uma faca antes de ser abordado pelos policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a investigação inicial, os estudantes procuraram ajuda de uma equipe da Polícia Militar após serem ameaçados pelo homem. Gabriel estava dentro de um veículo quando os policiais fizeram a abordagem.