20 de agosto de 2026
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LUTO EM SÃO JOSÉ

Morre Fernando Mestieri, sócio do Mauá Restaurante, de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Fernando Mestieri, sócio e proprietário do Mauá Restaurante, em São José dos Campos, morreu nesta quarta-feira (20). A informação foi divulgada pelo próprio estabelecimento, que lamentou a perda e anunciou que não abrirá nesta quarta-feira em respeito à memória do empresário.

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Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o restaurante destacou a trajetória de Fernando e sua dedicação ao negócio. Segundo a equipe, ele deixou uma marca entre funcionários, amigos e clientes que passaram pelo Mauá.

“Fernando dedicou sua vida ao nosso sonho e à arte de bem receber”, afirmou o restaurante na mensagem de despedida. A equipe também ressaltou a alegria, a generosidade e a paixão do empresário, características que, segundo o estabelecimento, farão muita falta.

Velório e sepultamento

O velório de Fernando Mestieri está sendo realizado a partir das 10h30 desta quarta-feira, no Horto São Dimas, no Jardim Ismênia, em São José.

O sepultamento está marcado para as 16h.

O Mauá Restaurante informou que permanecerá fechado nesta quarta-feira em razão do luto. O estabelecimento disse que comunicará posteriormente a data de retorno das atividades.

Nas redes sociais, familiares e integrantes da equipe agradeceram as mensagens de carinho e solidariedade recebidas após a morte de Fernando e pediram orações para familiares e amigos.

A despedida publicada pelo restaurante terminou com um versículo bíblico: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” (2 Timóteo 4:7).

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