Fernando Mestieri, sócio e proprietário do Mauá Restaurante, em São José dos Campos, morreu nesta quarta-feira (20). A informação foi divulgada pelo próprio estabelecimento, que lamentou a perda e anunciou que não abrirá nesta quarta-feira em respeito à memória do empresário.

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Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o restaurante destacou a trajetória de Fernando e sua dedicação ao negócio. Segundo a equipe, ele deixou uma marca entre funcionários, amigos e clientes que passaram pelo Mauá.