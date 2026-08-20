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TRANSPORTE PÚBLICO

Paradas de linhas de ônibus sofrem alteração em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMJ
Pontos de embarque e desembarque sofrem alteração a partir de segunda-feira (24) em Jacareí
Pontos de embarque e desembarque sofrem alteração a partir de segunda-feira (24) em Jacareí

Linhas de ônibus em Jacareí terão alterações nas paradas com a inauguração de uma nova baia na rua XV de Novembro, no Centro. A estrutura, localizada em frente à loja Inovar, começa a funcionar na segunda-feira (24) e vai modificar os pontos de embarque e desembarque de algumas linhas que circulam pela região.

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Com a mudança, o antigo ponto localizado ao lado do Condomínio Mansão do Vale será desativado. Parte das linhas que atualmente fazem parada na rua XV de Novembro passará a utilizar a rua Luiz Simon, enquanto outras continuarão atendendo o ponto da nova baia.

O novo ponto fica a menos de 100 metros do local anterior e permanece na mesma calçada. A baia permite que os ônibus façam as paradas fora das faixas destinadas aos demais veículos, liberando as três pistas para o trânsito.

A mudança visa garantir a segurança dos passageiros durante o embarque e desembarque, além de contribuir para a fluidez do trânsito, já que os coletivos deixarão de parar diretamente na pista de rolamento.

Além da mudança nos pontos, os abrigos contam com painéis com informações sobre os horários dos coletivos e fechamento lateral de vidro para proteção contra chuva e vento.

Alterações

Na rua XV de Novembro, permanecem as linhas 09 – Jd. Emília; 11 – Rio Comprido; 18 – Jd. Paraíso; 19 – Conjunto São Benedito; 21 – Santo Antônio Boa Vista; 22 – Pagador Andrade e 23 – Jd. Luíza.

Já a rua Luiz Simon passará a atender as linhas 01 – Vila Branca (noturno); 02 – Campo Grande – Jd. do Vale; 03 – Parque Meia-Lua via Faria Lima; 05 – Cidade Salvador; 06 – Parque Califórnia; 07 – Conj. 1º de Maio – Igarapés; 08 – Parque Santo Antônio; 09 – Jd. Emília; 10 – Parque Imperial; 11 – Balneário Paraíba; 13 – Jd. Maria Amélia; 15 – Bandeira Branca; 16 – Veraneio Ijal – Veraneio Irajá; 18 – Rio Abaixo; 19 – Vila Garcia; 21 – Jardim Panorama; 21B – Jardim Colônia; 22 – Pagador Andrade – Balneário Paraíba; 23 – Nova Jacareí; 26 – Jd. do Portal – Jd. São Luís; 27 – Conj. 22 de Abril; 28 – Jd. Santa Marina; 29 – Jd. Novo Amanhecer e 30 – Jd. do Marquês.

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