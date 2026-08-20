Linhas de ônibus em Jacareí terão alterações nas paradas com a inauguração de uma nova baia na rua XV de Novembro, no Centro. A estrutura, localizada em frente à loja Inovar, começa a funcionar na segunda-feira (24) e vai modificar os pontos de embarque e desembarque de algumas linhas que circulam pela região.

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Com a mudança, o antigo ponto localizado ao lado do Condomínio Mansão do Vale será desativado. Parte das linhas que atualmente fazem parada na rua XV de Novembro passará a utilizar a rua Luiz Simon, enquanto outras continuarão atendendo o ponto da nova baia.