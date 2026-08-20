Quatro pessoas foram presas durante uma ação da Operação Bogotá, da Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira (20), em Taubaté. A ação faz parte de uma investigação sobre uma quadrilha internacional de origem colombiana, especializada em furto qualificado de joias.

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Segundo a Polícia Civil, o setor de inteligência da DEIC de Taubaté identificou que o grupo estaria na cidade para furtar uma joalheria em um shopping local.