Quatro pessoas foram presas durante uma ação da Operação Bogotá, da Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira (20), em Taubaté. A ação faz parte de uma investigação sobre uma quadrilha internacional de origem colombiana, especializada em furto qualificado de joias.
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Segundo a Polícia Civil, o setor de inteligência da DEIC de Taubaté identificou que o grupo estaria na cidade para furtar uma joalheria em um shopping local.
À paisana, os policiais abordaram os quatro integrantes, três homens e uma mulher, quando deixavam o centro de compras e tentavam embarcar em um veículo.
Com eles, foram encontradas diversas joias que teriam sido furtadas da joalheria.
Ao todo, foram apreendidos 34 anéis e 30 pulseiras, que estavam dentro de uma sacola adaptada de forma hermética para bloquear os sinais dos dispositivos de segurança dos produtos. Também foram apreendidos rolos de papel-alumínio, que seriam utilizados para impedir a emissão dos sinais de segurança, e o veículo usado pelos suspeitos.
Os quatro presos são de origem colombiana e, segundo a Polícia Civil, estavam em situação irregular no Brasil. Todos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.