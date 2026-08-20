Agências bancárias do Vale do Paraíba fecharam as portas nesta quinta-feira (20) em adesão a uma paralisação nacional de 24 horas ligada à Campanha Salarial 2026. A mobilização afeta o atendimento presencial após os trabalhadores rejeitarem propostas da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). A adesão varia entre as agências da região, impactando serviços presenciais.

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Reivindicações

O impasse envolve reajuste salarial, revisão de benefícios como vale-refeição e PLR, além da manutenção de empregos. A proposta inicial dos bancos previa congelamento do piso de entrada e reajuste dividido por faixas salariais.