O homem apontado pela Polícia Civil como autor do disparo que baleou um policial militar da Força Tática durante uma ocorrência no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, foi preso. Juan Marcondes Canavezzi se apresentou espontaneamente à polícia, acompanhado de seu advogado, e teve cumprido contra ele um mandado de prisão temporária.

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O ataque ocorreu na noite de domingo (16), durante uma averiguação de denúncia de que um homem estaria armado na região. O policial militar Alex Pereira de Malta foi atingido na mão direita e precisou passar por cirurgia para a retirada do projétil.