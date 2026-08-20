O homem apontado pela Polícia Civil como autor do disparo que baleou um policial militar da Força Tática durante uma ocorrência no Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, foi preso. Juan Marcondes Canavezzi se apresentou espontaneamente à polícia, acompanhado de seu advogado, e teve cumprido contra ele um mandado de prisão temporária.
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O ataque ocorreu na noite de domingo (16), durante uma averiguação de denúncia de que um homem estaria armado na região. O policial militar Alex Pereira de Malta foi atingido na mão direita e precisou passar por cirurgia para a retirada do projétil.
Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciadas logo após o crime, em conjunto com a Polícia Militar, reuniram elementos que apontaram Juan como suspeito da tentativa de homicídio.
Com base nas informações obtidas durante a investigação, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário e resultou na expedição do mandado de prisão no processo que tramita na Vara do Júri e Execuções Criminais de São José.
Suspeito se apresenta à polícia
De acordo com a Polícia Civil, o defensor de Juan manteve contato com policiais militares e investigadores e decidiu apresentá-lo espontaneamente para que ele prestasse esclarecimentos sobre o caso.
O suspeito foi interrogado pela autoridade policial na presença do advogado. Em seguida, deverá passar por exame cautelar de lesões corporais e ser encaminhado ao Centro de Triagem de Presos de Caçapava, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A prisão é temporária e ocorre durante o andamento das investigações. Juan é apontado como suspeito da tentativa de homicídio contra o policial militar.
PM foi baleado durante incursão no Jardim Limoeiro
Na noite do crime, uma equipe da Força Tática foi acionada para averiguar uma denúncia de que um homem estaria armado em uma viela do Jardim Limoeiro. Dois policiais entraram a pé no local, enquanto o motorista permaneceu na viatura. Durante a incursão, os agentes encontraram o suspeito próximo a uma fogueira.
Segundo o registro policial, o homem efetuou um disparo contra os policiais e atingiu a mão direita do cabo. O PM reagiu e também atirou contra o suspeito. Após o confronto, o homem fugiu em direção a uma área de mata. Na ocasião, equipes policiais fizeram buscas pela região, mas o suspeito não havia sido localizado.
A Polícia Civil realizou perícia no local e apreendeu uma cápsula deflagrada, possivelmente da arma utilizada pelo policial, além do projétil que atingiu o agente.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra agente público no exercício da função.