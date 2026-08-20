Um homem morreu após ser baleado por policiais militares durante uma perseguição, na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Estoril, em Taubaté.



Segundo informações apuradas, ele dirigia um veículo com registro de furto, perdeu o controle, bateu contra um poste e tentou fugir a pé antes de ser atingido pelos disparos.

A ocorrência terminou na Rua João Vanone e mobilizou equipes do policiamento de área, da Força Tática e do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).