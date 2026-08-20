Um homem morreu após ser baleado por policiais militares durante uma perseguição, na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Estoril, em Taubaté.
Segundo informações apuradas, ele dirigia um veículo com registro de furto, perdeu o controle, bateu contra um poste e tentou fugir a pé antes de ser atingido pelos disparos.
A ocorrência terminou na Rua João Vanone e mobilizou equipes do policiamento de área, da Força Tática e do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação de que o homem tenha atirado contra os policiais durante a ocorrência.
Perseguição terminou no Estoril
Segundo as informações iniciais, o motorista entrou no radar das equipes policiais durante a madrugada. O veículo que ele conduzia tinha registro de furto, o que deu início à perseguição pelas ruas de Taubaté.
A sequência exata das vias percorridas ainda não foi informada. A perseguição terminou na Rua João Vanone, no Estoril, onde o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste.
Após a colisão, ele saiu do carro e tentou escapar correndo. Foi durante a fuga a pé que os policiais militares efetuaram os disparos e o homem acabou atingido.
BAEP e Força Tática participaram da ocorrência
A ação mobilizou diversas equipes de segurança, incluindo policiais do Baep, da Força Tática e do policiamento de área.
O homem não resistiu aos ferimentos e morreu após ser baleado.
Homem atirou contra os policiais?
Até o momento, não há confirmação de que o homem tenha disparado contra os policiais militares.
Também não havia, até a publicação, informações confirmadas sobre eventual arma que estivesse com ele ou sobre a apreensão de armamento no local.
Por isso, a ocorrência não é tratada como troca de tiros enquanto não houver confirmação oficial sobre uma eventual reação armada.
As circunstâncias da abordagem e dos disparos deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.