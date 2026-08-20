O Viapol São José Vôlei estreia no Campeonato Paulista da modalidade na noite desta quinta-feira (20), quando recebe o Praia Grande, a partir das 19h, no ginásio do Teatrão em São José dos Campos.

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Neste ano, o campeonato terá oito times na disputa. No ano passado, os joseenses ficaram em terceiro lugar e, agora, querem uma colocação ainda melhor.