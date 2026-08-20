O Viapol São José Vôlei estreia no Campeonato Paulista da modalidade na noite desta quinta-feira (20), quando recebe o Praia Grande, a partir das 19h, no ginásio do Teatrão em São José dos Campos.
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Neste ano, o campeonato terá oito times na disputa. No ano passado, os joseenses ficaram em terceiro lugar e, agora, querem uma colocação ainda melhor.
De acordo com o regulamento, as equipes se enfrentam em turno único na primeira fase. Ao término dessa etapa, os quatro melhores colocados avançam para as semifinais. Os confrontos eliminatórios, tanto das semifinais quanto da final, serão disputados em dois jogos – ida e volta. Em caso de empate, a definição do vencedor será por meio do sistema de Golden Set.
Na temporada que começa agora, o time da região terá novamente Flavio Tavares como treinador. E, ainda no segundo semestre, também disputará a Superliga Nacional masculina.
Ingressos
Em 2026, manteve os valores praticados na temporada passada. Os ingressos de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças menores de 4 anos de idade não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante.
Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento do MIC (Museu Interativo de Ciências) estará disponível para todos gratuitamente, mas com vagas limitadas.
Os ingressos podem ser adquiridos no site
https://ingressodevantagens.com.br/ticket/buy/0e9bd223-a247-40a7-8e0a-cf2054bcf21c
A seguir, confira os jogos do São José na primeira fase do paulista:
- 20/08 (quinta-feira) às 19h – Viapol Vôlei São José x Sabesp Praia Grande – Ginásio do Teatrão
- 05/09 (sábado) às 19h – Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru – Farma Conde Arena
- 09/09 (quarta-feira) às 19h – Obi/Arujá Vôlei x Viapol Vôlei São José – local a definir
- 12/09 (sábado) às 19h – Viapol Vôlei São José x HIC-Necton Itaquá – Farma Conde Arena
- 19/09 (sábado) às 18h – Suzano Vôlei x Viapol Vôlei São José – Suzano/SP
- 25/09 (sexta-feira) às 19h – Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata – Farma Conde Arena
- 02/10 (sexta-feira) às 19h – Sil Vôlei Guarulhos x Viapol Vôlei São José – Guarulhos/SP
Elenco
Líberos: Rogerinho e Vinicius Chub
Ponteiros: Gabriel Pessoa, Matheus Celestino, Deivid Mota e Sérgio Camargo
Opostos: Davy Moraes e Maicol Ortiz
Centrais: Felipe Brito, Matheus Pedrosa, Johan Marengoni, Bruno Biella e Gregori Gato
Levantadores: Gustavo Orlando e Juan Esteban