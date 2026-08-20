Depois de dias de calor, o tempo deve mudar no Vale do Paraíba a partir desta sexta-feira (21), com a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo. A Defesa Civil estadual indica possibilidade de chuva e rajadas de vento de até 70 km/h, além de queda nas temperaturas a partir do fim de semana. A mudança está associada à formação de um novo ciclone extratropical na região sul do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até esta quinta-feira (20), o calor e a baixa umidade predominam. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu avisos de baixa umidade para a região, alertando para a umidade relativa do ar, que pode chegar a 12%, com risco de incêndios florestais e impactos à saúde.