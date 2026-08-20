Depois de dias de calor, o tempo deve mudar no Vale do Paraíba a partir desta sexta-feira (21), com a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo. A Defesa Civil estadual indica possibilidade de chuva e rajadas de vento de até 70 km/h, além de queda nas temperaturas a partir do fim de semana. A mudança está associada à formação de um novo ciclone extratropical na região sul do país.
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Até esta quinta-feira (20), o calor e a baixa umidade predominam. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu avisos de baixa umidade para a região, alertando para a umidade relativa do ar, que pode chegar a 12%, com risco de incêndios florestais e impactos à saúde.
A recomendação é aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas nos períodos mais secos e a exposição ao sol nas horas mais quentes. Nos locais onde a umidade estiver mais baixa, o Inmet também orienta o uso de hidratante para a pele e a umidificação dos ambientes.
Mudança começa na sexta
A frente fria deve avançar pelo estado na sexta-feira, trazendo chuva e ventos fortes. A partir de sábado (22), a previsão é de queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões do estado.
Durante períodos de vento forte, a orientação é evitar a proximidade de árvores, fios, postes, toldos e placas. Motoristas também devem redobrar a atenção.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber alertas gratuitos por SMS, é possível cadastrar o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para 40199.
A Defesa Civil estadual acompanha a evolução das condições meteorológicas e deve atualizar a previsão ao longo da semana.