20 de agosto de 2026
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URBANIZA CENTRO

SJC ganha ponto de selfie e revitalização de praças no Centro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Perspectiva artística da praça Maurício Cury
Perspectiva artística da praça Maurício Cury

A Praça Maurício Cury, no centro de São José dos Campos, vai ganhar um novo espaço de convivência com um palco para fotos em rosácea de pedras portuguesas. A intervenção faz parte de um projeto de revitalização que abrange três praças entre a avenida João Guilhermino e a rua Floriano Peixoto. A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (18), e a empresa responsável terá 240 dias para concluir os trabalhos.

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No local, serão instalados novos bancos de aço com assentos de madeira. O piso das calçadas será padronizado com ladrilhos hidráulicos, enquanto a área interna receberá piso resinado e tátil. Os canteiros das bordas serão recompostos, e a iluminação será reforçada com luminárias de LED embutidas no solo, além da revitalização dos postes.

A proposta também prevê a troca dos bebedouros e a recomposição do canteiro onde estão instalados. Melhorias também estão previstas para as praças do Sapo e Kennedy.

Praça do Sapo e praça Kennedy

Na Praça do Sapo,está prevista a recuperação da fonte, substituição dos azulejos danificados e readequação da borda do canteiro.

O projeto também prevê novos bancos e lixeiras, reforma do piso, recuperação do paisagismo e instalação de iluminação de LED. Os passeios serão adaptados para acessibilidade e o local ganhará um jardim vertical na parte posterior do camelódromo.

Já na Praça Kennedy, as melhorias serão no piso, com foco na acessibilidade, além de intervenções nos canteiros e calçadas e a instalação de novas lixeiras. O destaque será a iluminação de LED direcionada à palmeira-imperial.

As três intervenções integram o programa Urbaniza Centro.

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