A Praça Maurício Cury, no centro de São José dos Campos, vai ganhar um novo espaço de convivência com um palco para fotos em rosácea de pedras portuguesas. A intervenção faz parte de um projeto de revitalização que abrange três praças entre a avenida João Guilhermino e a rua Floriano Peixoto. A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (18), e a empresa responsável terá 240 dias para concluir os trabalhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, serão instalados novos bancos de aço com assentos de madeira. O piso das calçadas será padronizado com ladrilhos hidráulicos, enquanto a área interna receberá piso resinado e tátil. Os canteiros das bordas serão recompostos, e a iluminação será reforçada com luminárias de LED embutidas no solo, além da revitalização dos postes.