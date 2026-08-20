A Praça Maurício Cury, no centro de São José dos Campos, vai ganhar um novo espaço de convivência com um palco para fotos em rosácea de pedras portuguesas. A intervenção faz parte de um projeto de revitalização que abrange três praças entre a avenida João Guilhermino e a rua Floriano Peixoto. A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (18), e a empresa responsável terá 240 dias para concluir os trabalhos.
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No local, serão instalados novos bancos de aço com assentos de madeira. O piso das calçadas será padronizado com ladrilhos hidráulicos, enquanto a área interna receberá piso resinado e tátil. Os canteiros das bordas serão recompostos, e a iluminação será reforçada com luminárias de LED embutidas no solo, além da revitalização dos postes.
A proposta também prevê a troca dos bebedouros e a recomposição do canteiro onde estão instalados. Melhorias também estão previstas para as praças do Sapo e Kennedy.
Praça do Sapo e praça Kennedy
Na Praça do Sapo,está prevista a recuperação da fonte, substituição dos azulejos danificados e readequação da borda do canteiro.
O projeto também prevê novos bancos e lixeiras, reforma do piso, recuperação do paisagismo e instalação de iluminação de LED. Os passeios serão adaptados para acessibilidade e o local ganhará um jardim vertical na parte posterior do camelódromo.
Já na Praça Kennedy, as melhorias serão no piso, com foco na acessibilidade, além de intervenções nos canteiros e calçadas e a instalação de novas lixeiras. O destaque será a iluminação de LED direcionada à palmeira-imperial.
As três intervenções integram o programa Urbaniza Centro.