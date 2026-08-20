Avistamentos recentes de balões em São José dos Campos chamam a atenção para os riscos de incêndios e acidentes. Segundo a Prefeitura, a cidade já registrou 16 ocorrências relacionadas a balões em 2026, sendo oito casos de queda.
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As últimas quedas ocorreram em julho, atingindo bairros populosos como Vila Tatetuba e Jardim Paulista, além da Área de Proteção Ambiental do Banhado, na região central.
Em uma das ocorrências, a queda do balão causou danos à fiação elétrica e exigiu reparos na rede. Em outra, a Polícia Militar abordou quatro homens na avenida Teotônio Vilela. Eles confessaram que acompanhavam um balão vindo da capital para resgatá-lo.
Riscos
Os balões representam ameaça de queimadas em áreas de vegetação e residências, de interrupção no fornecimento de energia e de acidentes graves no tráfego aéreo. O alerta se intensifica durante o período de estiagem, quando o clima seco favorece a rápida propagação dos incêndios.
Soltar balões é crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998.
O que fazer ao avistar balões
Ao identificar um balão sobrevoando a cidade, prestes a cair ou em chamas, a população deve acionar a Polícia Militar ou a Defesa Civil pelo telefone 190. Em caso de incêndio ou outra emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.
Por segurança, a recomendação é não tentar resgatar o artefato por conta própria, a fim de evitar confrontos com grupos de resgate e acidentes envolvendo a rede elétrica energizada.