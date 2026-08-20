Avistamentos recentes de balões em São José dos Campos chamam a atenção para os riscos de incêndios e acidentes. Segundo a Prefeitura, a cidade já registrou 16 ocorrências relacionadas a balões em 2026, sendo oito casos de queda.

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As últimas quedas ocorreram em julho, atingindo bairros populosos como Vila Tatetuba e Jardim Paulista, além da Área de Proteção Ambiental do Banhado, na região central.