20 de agosto de 2026
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ACIDENTE

VEJA VÍDEO: Pedestre é atropelado por moto elétrica em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Pedestre foi atropelado por motocicleta elétrica em São José dos Campos
Pedestre foi atropelado por motocicleta elétrica em São José dos Campos

Um homem foi atropelado por uma motocicleta elétrica na noite de quarta-feira (19), no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

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Segundo relatos de moradores da região, a vítima apresentava sinais de embriaguez e estava gritando pela rua pouco antes do acidente, sendo atingida ao tentar atravessar a avenida. A dinâmica do atropelamento ainda será apurada.

O condutor da moto sofreu ferimentos leves e escoriações na perna. Já o pedestre atingido precisou de atendimento no local e permaneceu sob cuidados médicos.

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