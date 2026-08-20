Um homem foi atropelado por uma motocicleta elétrica na noite de quarta-feira (19), no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

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Segundo relatos de moradores da região, a vítima apresentava sinais de embriaguez e estava gritando pela rua pouco antes do acidente, sendo atingida ao tentar atravessar a avenida. A dinâmica do atropelamento ainda será apurada.