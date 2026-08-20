20 de agosto de 2026
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VÍDEO: Carro em chamas mobiliza Corpo de Bombeiros em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Veículo em chamas em São José dos Campos
Veículo em chamas em São José dos Campos

Um incêndio destruiu um carro no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (19).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o veículo tomado pelas chamas. A equipe combateu o fogo e realizou o rescaldo para garantir a segurança da área.

Não há informações sobre feridos e as causas do incidente serão investigadas.

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