Um incêndio destruiu um carro no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (19).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o veículo tomado pelas chamas. A equipe combateu o fogo e realizou o rescaldo para garantir a segurança da área.