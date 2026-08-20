20 de agosto de 2026
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Suspeitos são presos após assalto a posto de combustíveis no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões no bairro Cecap
Apreensões no bairro Cecap

Dois homens foram presos após furtarem um posto de combustíveis no bairro Cidade Industrial, em Lorena, na última terça-feira (18). Um terceiro envolvido conseguiu fugir.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após três suspeitos, um deles armado, roubarem o frentista e um cliente, levando R$ 240, um relógio e um celular. Um deles fugiu a pé e outro embarcou em um carro branco.

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Com o auxílio das câmeras do COI (Centro de Operações Integradas), o veículo foi localizado. O motorista indicou a residência de um dos autores, no bairro Cecap, onde as equipes encontraram o suspeito com R$ 40, um relógio e cinco celulares.

O homem confessou o crime e foi preso em flagrante ao lado do condutor do automóvel. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Lorena.

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