Dois homens foram presos após furtarem um posto de combustíveis no bairro Cidade Industrial, em Lorena, na última terça-feira (18). Um terceiro envolvido conseguiu fugir.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após três suspeitos, um deles armado, roubarem o frentista e um cliente, levando R$ 240, um relógio e um celular. Um deles fugiu a pé e outro embarcou em um carro branco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp