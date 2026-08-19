Homem baleado por PM em São José dos Campos não resiste e morre antes de dar entrada no Hospital Municipal da Vila Industrial, após ser atingido durante uma abordagem no Jardim São Dimas, região central da cidade, no fim da tarde desta quarta-feira (19/08). Segundo as informações preliminares, ele portava uma faca, teria ameaçado quatro estudantes e avançado contra uma policial militar, que efetuou um disparo. A perícia foi acionada para o local da ocorrência, e o caso deve ser registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, com indicação preliminar de legítima defesa.

Como o homem baleado por PM em São José dos Campos morreu?

O homem recebeu atendimento de emergência após o disparo efetuado durante a intervenção da Polícia Militar na Rua Dr. José Moraes de Barros, no Jardim São Dimas.

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