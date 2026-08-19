Homem baleado por PM em São José dos Campos não resiste e morre antes de dar entrada no Hospital Municipal da Vila Industrial, após ser atingido durante uma abordagem no Jardim São Dimas, região central da cidade, no fim da tarde desta quarta-feira (19/08). Segundo as informações preliminares, ele portava uma faca, teria ameaçado quatro estudantes e avançado contra uma policial militar, que efetuou um disparo. A perícia foi acionada para o local da ocorrência, e o caso deve ser registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, com indicação preliminar de legítima defesa.
Como o homem baleado por PM em São José dos Campos morreu?
O homem recebeu atendimento de emergência após o disparo efetuado durante a intervenção da Polícia Militar na Rua Dr. José Moraes de Barros, no Jardim São Dimas.
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e iniciou o socorro. A vítima, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, na Vila Industrial.
A informação atualiza a ocorrência publicada inicialmente pelo Vale 360 News, quando o homem ainda havia sido encaminhado para atendimento médico.
O que aconteceu antes do disparo no Jardim São Dimas?
De acordo com as informações preliminares disponíveis, quatro estudantes teriam sido ameaçados por um homem armado com uma faca na região do Jardim São Dimas.
Os jovens avistaram uma viatura da Polícia Militar e pediram ajuda aos agentes. A equipe policial fez contato com o suspeito logo depois.
Durante a abordagem, conforme os primeiros relatos, o homem teria avançado com a faca na direção de uma policial militar. A agente efetuou um disparo e atingiu o suspeito.
A dinâmica ainda precisa de confirmação por meio do registro policial, dos depoimentos e dos exames técnicos. Até o momento, não há divulgação oficial sobre a identidade do homem morto.
Por que a perícia foi acionada para o local da ocorrência?
Com a confirmação da morte, a perícia foi chamada para examinar o local onde ocorreu a intervenção policial. O trabalho técnico pode ajudar a estabelecer posições, distâncias, vestígios e outros elementos relacionados ao disparo.
Esse tipo de análise também auxilia a Polícia Civil na reconstrução da sequência dos fatos. O resultado da perícia deve integrar o procedimento policial ao lado dos relatos dos militares, de testemunhas e de outros elementos que possam surgir.
Não há informação confirmada, até esta atualização, sobre a quantidade de disparos, eventual recolhimento da faca ou apreensão da arma da policial para exame.
Como o caso deve ser registrado pela Polícia Civil?
A ocorrência deve ser apresentada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, com registro preliminar de legítima defesa, conforme as informações disponíveis até o momento.
Essa classificação inicial não elimina a necessidade de apuração sobre a atuação policial. A perícia, os depoimentos e demais elementos devem servir para esclarecer se a dinâmica corresponde aos relatos apresentados após a ocorrência.
Em janeiro deste ano, o Vale 360 News mostrou outro caso com reconhecimento preliminar de legítima defesa em intervenção policial em São José dos Campos. Naquela ocorrência, a Polícia Civil manteve a apuração sobre eventual excesso e análise de outros elementos.Eventos em São José
A reportagem acompanha o caso e atualizará esta reportagem após a divulgação do boletim de ocorrência ou de novas informações oficiais da Polícia Militar, Polícia Civil ou Secretaria da Segurança Pública.