Na maior parte do tempo, o melhor uso de um CEO é parecer que ele não está fazendo nada. Dito assim, soa indefensável. Afinal, CEO bom não deveria estar na rua, vendendo e com a agenda lotada?

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Eu discordo. A rua importa, mas com estratégia. O verdadeiro trabalho do CEO está dentro da organização: construir liderança, ouvir clientes, definir onde está, onde precisa chegar e desenhar o caminho. No fim, é pensar.