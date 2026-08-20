Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (18). Segundo testemunhas, três homens desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima antes de fugir.
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O crime aconteceu no bairro Santa Rita 2, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Imagens de uma câmera de segurança registraram parte da ação e mostram a vítima pilotando uma motocicleta quando foi atingida frontalmente por um carro branco.
Homem é atingido enquanto pilotava moto
De acordo com as imagens, um Fiat Argo branco seguia no sentido contrário ao da motocicleta e avançou contra o veículo conduzido pela vítima.
Após a colisão, o motociclista caiu na calçada. Na sequência, três homens saíram do carro e fizeram vários disparos contra ele.
Depois dos tiros, os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram a pé.
Vítima morreu no local
A Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil foram acionadas e enviaram equipes ao local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.
A área foi preservada para os trabalhos de perícia e coleta de informações que possam auxiliar na investigação.
Polícia procura suspeitos
Até o momento, a identidade do homem morto não havia sido divulgada pelas autoridades.
Também não foram informados os nomes dos suspeitos, nem a possível motivação do homicídio.
A Polícia Civil deve analisar as imagens da câmera de segurança e outros elementos reunidos durante a ocorrência para tentar identificar os envolvidos. O caso segue em investigação.