Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (18). Segundo testemunhas, três homens desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima antes de fugir.

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O crime aconteceu no bairro Santa Rita 2, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Imagens de uma câmera de segurança registraram parte da ação e mostram a vítima pilotando uma motocicleta quando foi atingida frontalmente por um carro branco.

Homem é atingido enquanto pilotava moto