Um homem que levou um tapa no rosto durante uma abordagem da Polícia Militar foi encaminhado ao pronto-socorro após a ocorrência. O caso aconteceu na noite de terça-feira (18), e um exame de corpo de delito foi solicitado.
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A abordagem ocorreu em Itápolis, no interior de São Paulo, na Rua Ismael Colete. Imagens registradas durante a ação mostram dois policiais militares abordando o homem. Em determinado momento, um dos agentes dá um tapa no rosto dele.
Polícia Militar abre investigação
A Secretaria da Segurança Pública informou que o 13º Batalhão da Polícia Militar do Interior (13º BPM/I) instaurou, nesta quarta-feira (19), um Inquérito Policial Militar para apurar o que ocorreu durante a abordagem.
A investigação foi determinada depois que o comando da corporação tomou conhecimento das imagens que passaram a circular nas redes sociais.
O vídeo não registra o conteúdo da conversa entre os policiais e o homem. Também não é possível determinar, pelas imagens, o que motivou a abordagem ou a agressão.
Após o tapa, a ação policial prossegue.
Homem foi levado ao pronto-socorro
Segundo a SSP, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro local após a agressão. Também foi requisitado exame de corpo de delito.
O procedimento deverá integrar a apuração sobre as circunstâncias da ocorrência e a conduta dos envolvidos.
A pasta informou ainda que um boletim de ocorrência foi registrado pela Delegacia de Itápolis.
O que diz a Secretaria da Segurança Pública
Em nota, a SSP afirmou que o inquérito deverá esclarecer as circunstâncias da abordagem e avaliar a conduta dos policiais envolvidos.
“A investigação irá apurar as circunstâncias da ocorrência e a conduta dos envolvidos. A Polícia Militar reafirma o compromisso com a legalidade e a correta prestação do serviço de segurança pública”, informou a secretaria.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual afastamento dos policiais envolvidos na abordagem.
O caso continua sendo investigado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.