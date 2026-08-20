Um homem que levou um tapa no rosto durante uma abordagem da Polícia Militar foi encaminhado ao pronto-socorro após a ocorrência. O caso aconteceu na noite de terça-feira (18), e um exame de corpo de delito foi solicitado.

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A abordagem ocorreu em Itápolis, no interior de São Paulo, na Rua Ismael Colete. Imagens registradas durante a ação mostram dois policiais militares abordando o homem. Em determinado momento, um dos agentes dá um tapa no rosto dele.

Polícia Militar abre investigação