Em um jogo eletrizante até o final, o São José Basketball perdeu por 85 a 81 para o Bauru na noite desta quarta-feira (19), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2026 do Campeonato Paulista de Basquete.

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, continua com uma vitória e três derrotas no torneio. Já o Bauru agora tem duas vitórias e duas derrotas, com uma partida a menos.