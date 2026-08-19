Em um jogo eletrizante até o final, o São José Basketball perdeu por 85 a 81 para o Bauru na noite desta quarta-feira (19), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2026 do Campeonato Paulista de Basquete.
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, continua com uma vitória e três derrotas no torneio. Já o Bauru agora tem duas vitórias e duas derrotas, com uma partida a menos.
O clube segue sem saber se poderá contar com os norte-americanos Manny Payton e Thompson, devido ao atraso na regulamentação dos atletas. E, de novo, teve que apostar na base para atuar em quadra. Com 20 pontos, Paulo Scheuer foi o cestinha do jogo.
Agora, o time da região volta a jogar domingo (23), quando recebe o rival Franca a partir das 11h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. Um dia antes, às 18h, os bauruenses voltam a jogar em casa, desta vez contra o Paulistano.
Como foi o jogo
O São José começou o jogo com bom ritmo e abriu 5 a 0 nos primeiros minutos, dentro do Panela de Pressão. Porém, os donos da casa acordaram e viraram o placar em seguida.
Depois disso, o jogo seguiu equilibrado e o São José até conseguiu ficar na frente algumas vezes. No entanto, o Bauru abriu quatro pontos ao final do período: 23 a 19.
No segundo quarto, o time da região manteve o jogo equilibrado, sem diminuir a vantagem, mas sem deixar o Bauru ampliar. Com isso, o primeiro tempo acabou com placar de 50 a 45 para os donos da casa.
Na volta do intervalo, o São José encontrou dificuldades e não conseguiu manter o mesmo ritmo. Assim, o Bauru foi ampliando a contagem e chegou a ter 12 pontos. Mas, os joseenses melhoraram, descontaram e foram para o último quarto com seis pontos a menos: 72 a 66.
Nos últimos dez minutos, o time da região apertou a marcação, deu trabalho e, a cinco minutos do final, chegou a ficar dois pontos atrás. Então, o São José se encorpou, foi para cima e até sonhou com a vitória.
A 55 segundos do fim, o Bauru errou passe, jogador pisou na linha e deu posse para os joseenses. E o time da região, que tinha dois pontos a menos, foi buscar o empate. Mas, o time da casa conseguiu fazer mais dois pontos e os joseenses perderam uma cesta de três a oito segundos do fim, perdendo o jogo.