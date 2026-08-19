Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta com sinais de violência e sem um dos braços na tarde desta quarta-feira (19). O corpo estava em uma estrada de terra próxima a uma área de cultivo de cana-de-açúcar.

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O caso aconteceu em Capivari, no interior de São Paulo, na região próxima ao bairro Jardim Florido. A Guarda Civil Municipal foi acionada por um morador e enviou uma equipe ao local para verificar a ocorrência.

Buscas foram realizadas pelo braço da vítima