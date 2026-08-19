Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta com sinais de violência e sem um dos braços na tarde desta quarta-feira (19). O corpo estava em uma estrada de terra próxima a uma área de cultivo de cana-de-açúcar.
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O caso aconteceu em Capivari, no interior de São Paulo, na região próxima ao bairro Jardim Florido. A Guarda Civil Municipal foi acionada por um morador e enviou uma equipe ao local para verificar a ocorrência.
Buscas foram realizadas pelo braço da vítima
Após localizar o corpo, as autoridades fizeram buscas na região para tentar encontrar o braço que não estava junto à vítima. O membro, porém, não foi localizado.
Segundo um agente que participou da ocorrência, não havia sinais aparentes de que o braço tivesse sido decepado. Uma das hipóteses consideradas é de que algum animal tenha retirado ou comido o membro.
A circunstância será analisada durante a investigação e pelos exames periciais.
Polícia Civil investiga morte
A Polícia Civil informou que o corpo foi encontrado em uma área de cultivo de cana-de-açúcar próxima ao Loteamento Jardim Florido.
Segundo a corporação, as condições em que o corpo foi localizado apresentam indícios de crime violento. A investigação foi iniciada para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar quem pode estar envolvido.
As autoridades também trabalham para localizar e comunicar os familiares da vítima.
Corpo foi levado ao IML de Piracicaba
A área onde o corpo foi encontrado foi preservada para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.
Os exames deverão contribuir para determinar a causa da morte e reunir informações para a investigação.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Capivari. Até o momento, não havia informações sobre suspeitos presos ou identificados. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.