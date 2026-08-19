m acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 pessoas mortas e cinco feridas na madrugada desta quarta-feira (19). A colisão aconteceu por volta das 3h30, em um trecho de pista simples da BR-373.

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O acidente ocorreu no quilômetro 209 da rodovia, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta teria invadido a pista contrária e atingido o micro-ônibus de frente. A dinâmica da batida ainda é investigada.