m acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 pessoas mortas e cinco feridas na madrugada desta quarta-feira (19). A colisão aconteceu por volta das 3h30, em um trecho de pista simples da BR-373.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu no quilômetro 209 da rodovia, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta teria invadido a pista contrária e atingido o micro-ônibus de frente. A dinâmica da batida ainda é investigada.
Maioria das vítimas estava no micro-ônibus
O veículo da Secretaria de Saúde de Imbituva transportava pacientes que viajavam para atendimento médico em hospitais da região de Curitiba.
A maior parte das vítimas estava no micro-ônibus. O motorista da carreta, que estava sozinho e seguia sem carga, também morreu. Ele foi identificado como Alex Rivail, morador de Castro, no Paraná.
Segundo a concessionária Via Araucária, entre as 23 pessoas que morreram estão 13 mulheres, oito homens e duas crianças.
As identidades das demais vítimas ainda não haviam sido divulgadas pelas autoridades.
Cinco pessoas ficam feridas
Cinco pessoas sobreviveram à colisão. Entre elas estão uma criança de nove anos, uma mulher de 26 anos e três homens, de 22, 49 e 50 anos.
Segundo informações obtidas no local, três dos feridos estavam em estado grave e dois apresentavam ferimentos moderados.
As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde de Ponta Grossa. Dois pacientes foram levados para a UPA Santa Paula, dois para o Hospital Universitário Regional da Universidade Estadual de Ponta Grossa e um para o Hospital Materno-Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Rodovia ficou interditada por sete horas
A colisão provocou a interdição total da BR-373 por aproximadamente sete horas.
O tráfego foi liberado completamente por volta das 10h20, após o trabalho das equipes de atendimento e perícia.
Participaram da ocorrência agentes da Polícia Rodoviária Federal, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, além de profissionais da Polícia Civil, Polícia Científica e da concessionária Via Araucária.
Perícia vai investigar as causas do acidente
A Polícia Científica realizou perícias no local da colisão e nos corpos das vítimas. O trabalho de identificação será realizado em Ponta Grossa.
As autoridades ainda investigam as circunstâncias que levaram à colisão frontal entre os dois veículos.
A PRF deverá analisar elementos como a posição dos veículos, as condições da pista e demais informações coletadas durante o atendimento da ocorrência.
Paraná decreta luto oficial
Após o acidente, o Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias em todo o estado.
A Prefeitura de Imbituva também adotou medidas de luto e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.
A investigação continua para esclarecer a dinâmica e as causas da colisão.