Mulheres vítimas de violência doméstica têm acesso a diferentes canais para registrar denúncias e solicitar atendimento policial durante 24 horas. A rede inclui delegacias especializadas, salas instaladas em unidades policiais, serviços digitais e aplicativo.
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Em São Paulo, o número de espaços físicos exclusivos ou especializados para o registro de ocorrências passou de 202, em 2023, para 379 em 2026. O aumento foi de 87%. As vítimas também podem utilizar a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil e o aplicativo SP Mulher Segura.
Como registrar uma denúncia pela internet
A Delegacia Eletrônica da Polícia Civil permite registrar ocorrências de violência doméstica pela internet. O serviço apresenta as etapas para o preenchimento das informações e formalização da denúncia.
Pelos canais digitais, também é possível solicitar medida protetiva de urgência. O pedido precisa ser analisado pela Justiça para que a proteção seja determinada. Imagens e vídeos relacionados à ocorrência podem ser encaminhados durante o registro.
Após a formalização da ocorrência, policiais civis podem entrar em contato com a vítima para dar continuidade ao atendimento.
Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190, telefone da Polícia Militar.
Cabine Lilás faz atendimento especializado
A Cabine Lilás é um serviço da Polícia Militar destinado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica.
As policiais orientam as vítimas sobre medidas de proteção previstas na legislação e indicam os serviços disponíveis na rede de atendimento.
A secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, destacou a importância do registro das ocorrências.
“Não se calem. Denunciem. O Estado disponibiliza vários canais de acesso, várias ferramentas que estão à disposição para facilitar a denúncia”, afirmou.
Segundo a secretária, a estrutura busca reduzir obstáculos para o pedido de ajuda e ampliar o acesso das vítimas aos serviços de proteção.
Estado tem 144 Delegacias da Mulher
A rede estadual possui 144 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e 235 Salas DDM 24h.
As salas funcionam em delegacias que possuem plantão 24 horas e permitem que vítimas de violência doméstica tenham acesso a atendimento especializado mesmo em locais onde não há uma DDM exclusiva.
Desde 2023, o número de Salas DDM 24h cresceu 280%. Nesse período, foram implantadas 173 unidades: 15 em 2023, 75 em 2024, 18 em 2025 e 65 em 2026.
O atendimento nas salas pode ser realizado de forma virtual por delegadas e profissionais mulheres. A equipe registra a ocorrência, realiza o acolhimento e orienta a vítima sobre os serviços disponíveis.
Quatro novas DDMs foram instaladas
As Delegacias de Defesa da Mulher físicas passaram de 140 para 144 unidades desde 2023.
As quatro novas unidades estão localizadas em Paulínia, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha e Atibaia.
Das 144 DDMs, 20 funcionam 24 horas. São sete na capital, duas na Grande São Paulo e 11 no interior.
A ampliação das Salas DDM 24h permite que mulheres que moram longe de delegacias especializadas procurem atendimento em uma unidade policial com plantão permanente.
Nesses locais, é possível registrar a ocorrência e solicitar medida protetiva durante o plantão.
Aplicativo permite acionar botão do pânico
O SP Mulher Segura também oferece serviços para mulheres vítimas de violência. O aplicativo permite registrar ocorrências, solicitar medida protetiva e acessar recursos de segurança.
Até agosto de 2026, a plataforma tinha 79,9 mil usuárias ativas e registrava 20,1 mil acionamentos do botão do pânico.
O recurso é destinado a mulheres que possuem medida protetiva. Quando acionado, o sistema gera uma ocorrência no Centro de Operações da Polícia Militar e utiliza a geolocalização para direcionar uma viatura ao local.
A usuária também pode cadastrar um contato de emergência, que pode ser uma pessoa de confiança. Depois do atendimento da ocorrência, a Cabine Lilás pode entrar em contato com esse integrante da rede de apoio.
SP Por Todas reúne ações do Estado
As iniciativas integram o SP Por Todas, movimento lançado pelo Governo de São Paulo em março de 2024.
O programa reúne ações de diferentes secretarias estaduais relacionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, além de medidas nas áreas de segurança, saúde, autonomia econômica e acolhimento.
A coordenação é realizada pela Secretaria de Políticas para a Mulher, com participação de diferentes órgãos estaduais.
A rede disponibiliza alternativas presenciais e digitais para o registro de ocorrências e o acesso a medidas de proteção, permitindo que a vítima procure o canal disponível de acordo com a situação.