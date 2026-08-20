Mulheres vítimas de violência doméstica têm acesso a diferentes canais para registrar denúncias e solicitar atendimento policial durante 24 horas. A rede inclui delegacias especializadas, salas instaladas em unidades policiais, serviços digitais e aplicativo.

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Em São Paulo, o número de espaços físicos exclusivos ou especializados para o registro de ocorrências passou de 202, em 2023, para 379 em 2026. O aumento foi de 87%. As vítimas também podem utilizar a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil e o aplicativo SP Mulher Segura.

Como registrar uma denúncia pela internet