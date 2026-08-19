As prisões e apreensões em flagrante por violência doméstica e familiar aumentaram 37,4% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

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Na região de São José dos Campos, foram registradas 687 prisões ou apreensões em flagrante entre janeiro e junho deste ano, contra 500 nos seis primeiros meses de 2025. O aumento corresponde a 187 ocorrências no período.