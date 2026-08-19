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SERVIÇO

Três praças do centro de São José serão revitalizadas

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
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Ilustração
Três praças do centro de São José serão revitalizadas
Três praças do centro de São José serão revitalizadas

A Prefeitura assinou na terça-feira (18) a ordem de serviço para a reforma de três praças na região central. As intervenções fazem parte do programa Urbaniza Centro e incluem mudanças na Praça do Sapo, Praça Kennedy e Praça Maurício Cury.

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Em São José dos Campos, as áreas ficam no eixo formado pela Avenida João Guilhermino e pela Rua Floriano Peixoto. Os projetos preveem adequações de acessibilidade, mudanças na iluminação, recuperação de áreas verdes e substituição de equipamentos e revestimentos.

A obra será executada pela empresa Cerqueira Torres, com prazo de 240 dias para conclusão.

Praça do Sapo terá fonte recuperada

A Praça do Sapo, também conhecida como Praça João Mendes, terá intervenções na fonte, no pergolado, no piso e nos equipamentos urbanos.

O projeto prevê a recuperação da fonte, incluindo a bacia de mármore branco e os elementos decorativos em formato de sapo. Também estão previstas pintura, substituição de azulejos danificados e adequação da borda do canteiro.

A praça terá novos bancos e lixeiras, iluminação em LED e adequações no passeio para garantir acessibilidade. O projeto inclui ainda piso tátil, recuperação do paisagismo e implantação de um jardim vertical na parte posterior do camelódromo.

Os sanitários existentes serão retirados e o espaço será recomposto com área de canteiro.

A Praça do Sapo é preservada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural (Comphac).

Intervenções previstas na Praça do Sapo

  • Requalificação da fonte e do pergolado;

  • Remoção dos sanitários e recomposição do canteiro;

  • Adequação do passeio para acessibilidade;

  • Implantação de piso tátil;

  • Implantação de jardim vertical;

  • Instalação de luminárias de LED;

  • Iluminação do canteiro da entrada principal e da fonte;

  • Renovação de bancos e lixeiras;

  • Reforma do piso;

  • Recuperação do paisagismo.

    • Praça Kennedy terá mudanças no paisagismo e iluminação

    A Praça Kennedy, utilizada também por passageiros do transporte coletivo, passará por mudanças nos passeios, canteiros, iluminação e mobiliário.

    O projeto prevê a instalação de piso tátil em toda a extensão das calçadas. Os canteiros serão ampliados e interligados, com retirada das grades que atualmente delimitam parte da área.

    O pavimento será substituído. Nas calçadas, serão utilizados ladrilhos hidráulicos em diferentes padrões, enquanto o interior da praça receberá piso resinado.

    Também serão instaladas luminárias embutidas no solo para iluminar os canteiros e elementos estruturais.

    Outro ponto previsto é a instalação de refletores na estrutura do ponto de ônibus, direcionados para a copa da palmeira-imperial.

    Os bancos e as lixeiras também serão substituídos.

    Intervenções previstas na Praça Kennedy

    • Implantação de piso tátil nas calçadas;

    • Ampliação e interligação dos canteiros;

  • Retirada de grades;

  • Renovação do pavimento;

  • Instalação de ladrilhos hidráulicos nas calçadas;

  • Implantação de piso resinado no interior da praça;

  • Instalação de módulos de LED no solo;

  • Iluminação da palmeira-imperial;

  • Renovação de bancos e lixeiras.

    • Praça Maurício Cury terá novo espaço de convivência

    A Praça Maurício Cury, onde está localizada a estação central da Linha Verde, terá alterações no revestimento, nos canteiros, na iluminação e no mobiliário.

    O projeto prevê a criação de uma área central de convivência, com estrutura semelhante a um palco e uma rosácea formada por pedras portuguesas.

    Também serão instalados novos bancos, com estrutura de aço e assentos de madeira. O piso das calçadas receberá ladrilhos hidráulicos e piso tátil, enquanto a área interna terá piso resinado.

    Os canteiros existentes nas bordas serão recompostos. A iluminação terá módulos de LED embutidos no solo e os postes passarão por revitalização.

    Bebedouros considerados obsoletos serão retirados e o espaço correspondente será transformado em canteiro.

    Intervenções previstas na Praça Maurício Cury

    • Padronização dos revestimentos;

    • Instalação de piso tátil;

    • Implantação de ladrilhos hidráulicos;

  • Instalação de piso resinado;

  • Recomposição dos canteiros;

  • Criação de área central de convivência;

  • Instalação de rosácea de pedras portuguesas;

  • Implantação de novos bancos;

  • Instalação de luminárias de LED no solo;

  • Revitalização dos postes;

  • Retirada dos bebedouros obsoletos;

  • Recomposição do canteiro.

    • Reforma integra programa Urbaniza Centro

    A reforma das três praças faz parte do Urbaniza Centro, programa municipal que reúne intervenções em áreas públicas, imóveis e locais históricos da região central.

    Segundo a Prefeitura, o programa tem como objetivo ampliar o uso dos espaços do centro e promover intervenções em áreas de circulação, convivência e lazer.

    O investimento previsto no Urbaniza Centro ultrapassa R$ 500 milhões.

    Entre as ações já realizadas estão o enterramento dos cabos de energia da Rua 15 de Novembro, a reforma do Museu Municipal, a criação do projeto de parklets, a ampliação do Circuito Cultural Central, a implantação de lixeiras subterrâneas e a concessão do Mercado Municipal.

    Também foram reformadas as praças Afonso Pena, Cônego Lima e Olímpio Catão, além da concessão dos quiosques da Orla do Banhado.

    Veja o que está em andamento

    Além das três praças, outras obras e projetos estão em execução na região central.

    Entre eles estão:

    • Duplicação da Avenida Sebastião Gualberto;

    • Reforma do Mercado Municipal;

  • Revitalização das praças do Sapo, Kennedy e Maurício Cury;

  • Concorrência para construção da escada do Deck da Avenida Anchieta.

    • Projetos ainda estão em estudo

    O programa também reúne propostas que ainda estão em fase de estudo. Entre elas estão a concessão do Parque da Cidade, a utilização da Estação Ferroviária Central e a requalificação do Terminal Central de Ônibus.

    Também estão em análise uma nova destinação para o prédio da Delegacia Central, a remoção do antigo presídio e a requalificação da área, o restauro da Igreja São Benedito e a reforma do Largo São Miguel.

    A Prefeitura ainda estuda a requalificação da Rua 7 de Setembro e a oferta de cursos noturnos na região central.

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