A Prefeitura assinou na terça-feira (18) a ordem de serviço para a reforma de três praças na região central. As intervenções fazem parte do programa Urbaniza Centro e incluem mudanças na Praça do Sapo, Praça Kennedy e Praça Maurício Cury.
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Em São José dos Campos, as áreas ficam no eixo formado pela Avenida João Guilhermino e pela Rua Floriano Peixoto. Os projetos preveem adequações de acessibilidade, mudanças na iluminação, recuperação de áreas verdes e substituição de equipamentos e revestimentos.
A obra será executada pela empresa Cerqueira Torres, com prazo de 240 dias para conclusão.
Praça do Sapo terá fonte recuperada
A Praça do Sapo, também conhecida como Praça João Mendes, terá intervenções na fonte, no pergolado, no piso e nos equipamentos urbanos.
O projeto prevê a recuperação da fonte, incluindo a bacia de mármore branco e os elementos decorativos em formato de sapo. Também estão previstas pintura, substituição de azulejos danificados e adequação da borda do canteiro.
A praça terá novos bancos e lixeiras, iluminação em LED e adequações no passeio para garantir acessibilidade. O projeto inclui ainda piso tátil, recuperação do paisagismo e implantação de um jardim vertical na parte posterior do camelódromo.
Os sanitários existentes serão retirados e o espaço será recomposto com área de canteiro.
A Praça do Sapo é preservada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural (Comphac).
Intervenções previstas na Praça do Sapo
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Requalificação da fonte e do pergolado;
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Remoção dos sanitários e recomposição do canteiro;
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Adequação do passeio para acessibilidade;
Implantação de piso tátil;
Implantação de jardim vertical;
Instalação de luminárias de LED;
Iluminação do canteiro da entrada principal e da fonte;
Renovação de bancos e lixeiras;
Reforma do piso;
Recuperação do paisagismo.
Praça Kennedy terá mudanças no paisagismo e iluminação
A Praça Kennedy, utilizada também por passageiros do transporte coletivo, passará por mudanças nos passeios, canteiros, iluminação e mobiliário.
O projeto prevê a instalação de piso tátil em toda a extensão das calçadas. Os canteiros serão ampliados e interligados, com retirada das grades que atualmente delimitam parte da área.
O pavimento será substituído. Nas calçadas, serão utilizados ladrilhos hidráulicos em diferentes padrões, enquanto o interior da praça receberá piso resinado.
Também serão instaladas luminárias embutidas no solo para iluminar os canteiros e elementos estruturais.
Outro ponto previsto é a instalação de refletores na estrutura do ponto de ônibus, direcionados para a copa da palmeira-imperial.
Os bancos e as lixeiras também serão substituídos.
Intervenções previstas na Praça Kennedy
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Implantação de piso tátil nas calçadas;
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Ampliação e interligação dos canteiros;
Retirada de grades;
Renovação do pavimento;
Instalação de ladrilhos hidráulicos nas calçadas;
Implantação de piso resinado no interior da praça;
Instalação de módulos de LED no solo;
Iluminação da palmeira-imperial;
Renovação de bancos e lixeiras.
Praça Maurício Cury terá novo espaço de convivência
A Praça Maurício Cury, onde está localizada a estação central da Linha Verde, terá alterações no revestimento, nos canteiros, na iluminação e no mobiliário.
O projeto prevê a criação de uma área central de convivência, com estrutura semelhante a um palco e uma rosácea formada por pedras portuguesas.
Também serão instalados novos bancos, com estrutura de aço e assentos de madeira. O piso das calçadas receberá ladrilhos hidráulicos e piso tátil, enquanto a área interna terá piso resinado.
Os canteiros existentes nas bordas serão recompostos. A iluminação terá módulos de LED embutidos no solo e os postes passarão por revitalização.
Bebedouros considerados obsoletos serão retirados e o espaço correspondente será transformado em canteiro.
Intervenções previstas na Praça Maurício Cury
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Padronização dos revestimentos;
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Instalação de piso tátil;
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Implantação de ladrilhos hidráulicos;
Instalação de piso resinado;
Recomposição dos canteiros;
Criação de área central de convivência;
Instalação de rosácea de pedras portuguesas;
Implantação de novos bancos;
Instalação de luminárias de LED no solo;
Revitalização dos postes;
Retirada dos bebedouros obsoletos;
Recomposição do canteiro.
Reforma integra programa Urbaniza Centro
A reforma das três praças faz parte do Urbaniza Centro, programa municipal que reúne intervenções em áreas públicas, imóveis e locais históricos da região central.
Segundo a Prefeitura, o programa tem como objetivo ampliar o uso dos espaços do centro e promover intervenções em áreas de circulação, convivência e lazer.
O investimento previsto no Urbaniza Centro ultrapassa R$ 500 milhões.
Entre as ações já realizadas estão o enterramento dos cabos de energia da Rua 15 de Novembro, a reforma do Museu Municipal, a criação do projeto de parklets, a ampliação do Circuito Cultural Central, a implantação de lixeiras subterrâneas e a concessão do Mercado Municipal.
Também foram reformadas as praças Afonso Pena, Cônego Lima e Olímpio Catão, além da concessão dos quiosques da Orla do Banhado.
Veja o que está em andamento
Além das três praças, outras obras e projetos estão em execução na região central.
Entre eles estão:
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Duplicação da Avenida Sebastião Gualberto;
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Reforma do Mercado Municipal;
Revitalização das praças do Sapo, Kennedy e Maurício Cury;
Concorrência para construção da escada do Deck da Avenida Anchieta.
Projetos ainda estão em estudo
O programa também reúne propostas que ainda estão em fase de estudo. Entre elas estão a concessão do Parque da Cidade, a utilização da Estação Ferroviária Central e a requalificação do Terminal Central de Ônibus.
Também estão em análise uma nova destinação para o prédio da Delegacia Central, a remoção do antigo presídio e a requalificação da área, o restauro da Igreja São Benedito e a reforma do Largo São Miguel.
A Prefeitura ainda estuda a requalificação da Rua 7 de Setembro e a oferta de cursos noturnos na região central.