A Prefeitura assinou na terça-feira (18) a ordem de serviço para a reforma de três praças na região central. As intervenções fazem parte do programa Urbaniza Centro e incluem mudanças na Praça do Sapo, Praça Kennedy e Praça Maurício Cury.

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Em São José dos Campos, as áreas ficam no eixo formado pela Avenida João Guilhermino e pela Rua Floriano Peixoto. Os projetos preveem adequações de acessibilidade, mudanças na iluminação, recuperação de áreas verdes e substituição de equipamentos e revestimentos.