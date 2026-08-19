Uma influencer de 29 anos foi encontrada morta em um vinhedo, na França, em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades. Sonia Bellina estava desaparecida havia dois dias quando seu corpo foi localizado, em 12 de agosto.
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O corpo foi encontrado em um vinhedo de Saint-Gilles, na região de Nîmes, na França. Segundo informações divulgadas pelo jornal Midi Libre, Sonia estava nua e apresentava sinais de carbonização parcial.
Influencer estava desaparecida havia dois dias
Sonia Bellina, que acumulava cerca de 260 mil seguidores no TikTok, havia sido dada como desaparecida dois dias antes de seu corpo ser encontrado.
As circunstâncias da morte ainda são apuradas pelas autoridades francesas. Até o momento, não há confirmação pública sobre a identidade de um eventual suspeito ou sobre a motivação do crime.
A investigação deverá esclarecer o que aconteceu entre o desaparecimento da jovem e a localização do corpo.
Irmã acredita que Sonia conheceu pessoa errada
Uma das irmãs de Sonia, que optou por não ter a identidade divulgada, falou sobre o caso ao Midi Libre.
Segundo a familiar, a hipótese é de que a influencer possa ter “conhecido o cara errado na hora errada”.
A declaração foi feita enquanto a família aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. A investigação permanece em andamento.
Caso chama atenção nas redes sociais
A morte de Sonia também repercutiu nas redes sociais devido à presença que ela mantinha no TikTok. A influencer tinha aproximadamente 260 mil seguidores na plataforma.
A localização do corpo em uma área de vinhedos e as condições em que foi encontrado levaram as autoridades a investigar o caso como uma morte que exige esclarecimentos.
Até o momento, informações oficiais sobre a causa exata da morte e sobre possíveis responsáveis ainda não foram divulgadas.