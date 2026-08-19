Uma influencer de 29 anos foi encontrada morta em um vinhedo, na França, em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades. Sonia Bellina estava desaparecida havia dois dias quando seu corpo foi localizado, em 12 de agosto.

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O corpo foi encontrado em um vinhedo de Saint-Gilles, na região de Nîmes, na França. Segundo informações divulgadas pelo jornal Midi Libre, Sonia estava nua e apresentava sinais de carbonização parcial.

Influencer estava desaparecida havia dois dias