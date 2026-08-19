19 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Influencer é achada morta, queimada e sem roupa

Por Da Redação | Saint-Gilles, França
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sonia Bellina
Sonia Bellina

Uma influencer de 29 anos foi encontrada morta em um vinhedo, na França, em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades. Sonia Bellina estava desaparecida havia dois dias quando seu corpo foi localizado, em 12 de agosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi encontrado em um vinhedo de Saint-Gilles, na região de Nîmes, na França. Segundo informações divulgadas pelo jornal Midi Libre, Sonia estava nua e apresentava sinais de carbonização parcial.

Influencer estava desaparecida havia dois dias

Sonia Bellina, que acumulava cerca de 260 mil seguidores no TikTok, havia sido dada como desaparecida dois dias antes de seu corpo ser encontrado.

As circunstâncias da morte ainda são apuradas pelas autoridades francesas. Até o momento, não há confirmação pública sobre a identidade de um eventual suspeito ou sobre a motivação do crime.

A investigação deverá esclarecer o que aconteceu entre o desaparecimento da jovem e a localização do corpo.

Irmã acredita que Sonia conheceu pessoa errada

Uma das irmãs de Sonia, que optou por não ter a identidade divulgada, falou sobre o caso ao Midi Libre.

Segundo a familiar, a hipótese é de que a influencer possa ter “conhecido o cara errado na hora errada”.

A declaração foi feita enquanto a família aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. A investigação permanece em andamento.

Caso chama atenção nas redes sociais

A morte de Sonia também repercutiu nas redes sociais devido à presença que ela mantinha no TikTok. A influencer tinha aproximadamente 260 mil seguidores na plataforma.

A localização do corpo em uma área de vinhedos e as condições em que foi encontrado levaram as autoridades a investigar o caso como uma morte que exige esclarecimentos.

Até o momento, informações oficiais sobre a causa exata da morte e sobre possíveis responsáveis ainda não foram divulgadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários