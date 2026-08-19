A relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis segue em peregrinação pelo interior paulista durante as celebrações pelos 800 anos da morte do santo. Após passar pelo Santuário Frei Galvão, o objeto chegou a uma nova etapa da programação e está sendo apresentado aos fiéis no Vale da Fé.
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Em Guaratinguetá, a relíquia permaneceu no Santuário Frei Galvão até segunda-feira (17), quando deixou o local e seguiu para Cachoeira Paulista. A programação na região continua até domingo (23), com a participação de comunidades religiosas e fiéis interessados em conhecer de perto o objeto ligado à tradição franciscana.
Relíquia segue para a Canção Nova
Depois da passagem por Guaratinguetá, a peça foi recebida no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, pelo padre Sidney Dias.
O objeto permanecerá disponível para visitação dos fiéis até 23 de agosto. Na sequência, a peregrinação terá como destino a sede da Comunidade Canção Nova, onde também haverá oportunidade para os religiosos e visitantes conhecerem a relíquia.
A circulação pelo interior de São Paulo faz parte de uma programação especial organizada em razão dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, celebrados em 2026.
O que é uma relíquia de primeiro grau?
Na tradição da Igreja Católica, as relíquias são objetos associados a santos e podem ser classificadas em diferentes categorias.
As chamadas relíquias de primeiro grau são aquelas constituídas por partes do corpo ou restos mortais do próprio santo. Já outros objetos que tiveram contato com a pessoa venerada pertencem a categorias diferentes.
No caso da peça que está percorrendo o Vale da Fé, não há informação pública precisa sobre qual parte do corpo de São Francisco de Assis está preservada no relicário.
A instituição responsável pelo objeto, em São Paulo, afirma que a relíquia é autêntica.
Programação reuniu fiéis em Guaratinguetá
Durante a passagem pelo Santuário Frei Galvão, a relíquia integrou uma programação com momentos de oração, cantos e missas.
A presença do objeto permitiu que os fiéis tivessem contato com uma relíquia associada diretamente à história de São Francisco, em um período considerado especialmente significativo para a tradição franciscana.
Em uma mensagem divulgada durante a programação, o Santuário Frei Galvão ressaltou o significado espiritual da visita.
“Que a presença da relíquia de São Francisco desperte em nós o desejo de seguir seus passos e cultivar uma virtude tão necessária à vida cristã: a humildade”, destacou a instituição.
800 anos da morte de São Francisco
São Francisco de Assis morreu em 1226 e se tornou uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Conhecido pela defesa da simplicidade, humildade e cuidado com os pobres e com a natureza, o religioso italiano deu origem à tradição franciscana.
A programação de 2026 marca os 800 anos da morte de São Francisco de Assis e inclui celebrações, homenagens e peregrinações em diferentes locais ligados à história e à espiritualidade franciscana.
A passagem da relíquia pelo Vale da Fé amplia esse calendário de celebrações e permite que comunidades religiosas e fiéis de diferentes cidades tenham contato com a peça durante sua peregrinação pelo estado.