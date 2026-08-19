A relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis segue em peregrinação pelo interior paulista durante as celebrações pelos 800 anos da morte do santo. Após passar pelo Santuário Frei Galvão, o objeto chegou a uma nova etapa da programação e está sendo apresentado aos fiéis no Vale da Fé.

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Em Guaratinguetá, a relíquia permaneceu no Santuário Frei Galvão até segunda-feira (17), quando deixou o local e seguiu para Cachoeira Paulista. A programação na região continua até domingo (23), com a participação de comunidades religiosas e fiéis interessados em conhecer de perto o objeto ligado à tradição franciscana.

Relíquia segue para a Canção Nova