O Ministério Público de São Paulo denunciou Lafayete Gonzaga da Silva por feminicídio após a morte da ex-companheira, Angelita Manoela Rodrigues, atacada a facadas dentro de um supermercado. O crime aconteceu no domingo (16), e câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

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O caso aconteceu na Zona Norte de São Paulo. Segundo a denúncia apresentada pelo MPSP, antes de perseguir a vítima até o estabelecimento, o acusado teria matado a facadas o cachorro dela no quintal da residência onde os dois moravam. Na sequência, ainda armado, ele teria seguido Angelita até o supermercado, localizado a poucos metros do imóvel.

Ex-companheira foi atacada dentro de supermercado