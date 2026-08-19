Idade: 91
Data de falecimento: 19/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. MUNICIPAL DA CIDADE DE MONGAGUA/SP - 20/08/2026 11:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 20/08/2026 11:00
NATIMORTO (ISIS LOHAN OLIVEIRA MEIRELES
Idade: -1
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 20/08/2026 09:00
GIOVANNA MOREIRA DA SILVA
Idade: 19
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 16:30
LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO
Idade: 77
Data de falecimento: 19/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 16:00
JOAQUIM ROSA DOS ANJOS
Idade: 97
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 19/08/2026 das 02:30 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 19/08/2026 15:30
FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES DE SÁ
Idade: 77
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. SR. DOS PASSOS/GUARATINGUETÁ-SP - 19/08/2026 15:00
JUTINAMBA PARAENSE DA COSTA
Idade: 84
Data de falecimento: 19/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 19/08/2026 15:00
SILVANA DOMINGUES
Idade: 58
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 19/08/2026 das 07:00 às 14:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 14:00
RENATO SOUZA SILVA
Idade: 45
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
SALAO TESTEMUNHA DE JEOVA/ ALTOS DO BOSQUE
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 14:00
CÉLIO LEMES DA SILVA
Idade: 59
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 13:30
JOÃO RIBEIRO BORGES
Idade: 72
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 19/08/2026 das 09:30 às 13:00
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 19/08/2026 13:00
DIMAS APARECIDO DOS SANTOS
Idade: 73
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 13:00
NATIMORTO ( LUIZA CRISTINE DOS SANTOS FARIA )
Idade: 0
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 11:00
FRANCINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Idade: 32
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 10:30
LUCINDA MARIA DOS SANTOS
Idade: 90
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 19/08/2026 das 06:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 10:30
MARTA MARIA DA SILVA
Idade: 76
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 10:30
MARCOS VINICIUS DA SILVA PORTELA
Idade: 29
Data de falecimento: 17/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 18/08/2026 das 21:30 às 10:00
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 19/08/2026 10:00
ANDREIA CRISTINA MOREIRA DA ROSA LUCIO
Idade: 49
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 09:00
IRENE MARIA BATISTA CANDIDO
Idade: 72
Data de falecimento: 18/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 17:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 09:00