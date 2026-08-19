19 de agosto de 2026
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Luiz Gonzaga morre aos 91 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Luiz Gonzaga morre aos 91 anos; veja notas de falecimento em SJC
Luiz Gonzaga morre aos 91 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 91
Data de falecimento: 19/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. MUNICIPAL DA CIDADE DE MONGAGUA/SP - 20/08/2026 11:00

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CARLOS ALBERTO GONZAGA

Idade: 53
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 20/08/2026 11:00

NATIMORTO (ISIS LOHAN OLIVEIRA MEIRELES

Idade: -1
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 20/08/2026 09:00

GIOVANNA MOREIRA DA SILVA

Idade: 19
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 16:30

LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO

Idade: 77
Data de falecimento: 19/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 16:00

JOAQUIM ROSA DOS ANJOS

Idade: 97
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 19/08/2026 das 02:30 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 19/08/2026 15:30

FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES DE SÁ

Idade: 77
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. SR. DOS PASSOS/GUARATINGUETÁ-SP - 19/08/2026 15:00

JUTINAMBA PARAENSE DA COSTA

Idade: 84
Data de falecimento: 19/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 19/08/2026 15:00

SILVANA DOMINGUES

Idade: 58
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 19/08/2026 das 07:00 às 14:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 14:00

RENATO SOUZA SILVA

Idade: 45
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
SALAO TESTEMUNHA DE JEOVA/ ALTOS DO BOSQUE

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 14:00

CÉLIO LEMES DA SILVA

Idade: 59
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 13:30

JOÃO RIBEIRO BORGES

Idade: 72
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 19/08/2026 das 09:30 às 13:00

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 19/08/2026 13:00

DIMAS APARECIDO DOS SANTOS

Idade: 73
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 13:00

NATIMORTO ( LUIZA CRISTINE DOS SANTOS FARIA )

Idade: 0
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 11:00

FRANCINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Idade: 32
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 10:30

LUCINDA MARIA DOS SANTOS

Idade: 90
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 19/08/2026 das 06:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 10:30

MARTA MARIA DA SILVA

Idade: 76
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 19/08/2026 10:30

MARCOS VINICIUS DA SILVA PORTELA

Idade: 29
Data de falecimento: 17/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 18/08/2026 das 21:30 às 10:00

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 19/08/2026 10:00

ANDREIA CRISTINA MOREIRA DA ROSA LUCIO

Idade: 49
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/08/2026 09:00

IRENE MARIA BATISTA CANDIDO

Idade: 72
Data de falecimento: 18/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 18/08/2026 das 17:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 19/08/2026 09:00

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