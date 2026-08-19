Um homem foi baleado por uma policial militar no fim da tarde desta quarta-feira (19), no Jardim São Dimas, na região central de São José dos Campos. Segundo informações preliminares, ele estava com uma faca, teria ameaçado quatro estudantes e, durante a abordagem, avançado contra a agente, que efetuou um disparo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na rua Dr. José Moraes de Barros. Após ser atingido, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Até a publicação desta matéria, o estado de saúde dele não havia sido informado.
Como começou o caso
As primeiras informações apontam que quatro estudantes encontraram o homem com uma faca na região central de São José dos Campos.
Segundo os relatos iniciais, ele teria ameaçado os jovens. Na sequência, os estudantes avistaram uma viatura da Polícia Militar e pediram ajuda aos agentes.
Durante a abordagem policial, conforme as informações preliminares, o homem teria avançado contra uma policial militar, que realizou o disparo.
A dinâmica exata do encontro entre o homem e os estudantes, assim como as circunstâncias da abordagem e do disparo, ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades.
Caso será investigado
A ocorrência deverá ser apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências cabíveis.
As circunstâncias do disparo, a conduta atribuída ao homem e a atuação da policial militar deverão ser apuradas formalmente.