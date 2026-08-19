Um homem foi baleado por uma policial militar no fim da tarde desta quarta-feira (19), no Jardim São Dimas, na região central de São José dos Campos. Segundo informações preliminares, ele estava com uma faca, teria ameaçado quatro estudantes e, durante a abordagem, avançado contra a agente, que efetuou um disparo.

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A ocorrência foi registrada na rua Dr. José Moraes de Barros. Após ser atingido, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Até a publicação desta matéria, o estado de saúde dele não havia sido informado.

Como começou o caso