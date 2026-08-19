A dívida da Prefeitura de Taubaté com o governo federal, referente às parcelas não pagas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), chegou a R$ 339,36 milhões.

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O valor, atualizado até o mês de julho, consta no mais recente relatório divulgado pelo Ministério da Fazenda. Até junho, a dívida estava em R$ 306,01 milhões. Esse aumento de R$ 33,35 milhões de um mês para o outro inclui a nona parcela semestral, que deixou de ser paga pela Prefeitura em junho, além do acréscimo de mais juros.