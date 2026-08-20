O mecânico de manutenção Anderson Saldanha Guedes, 37 anos, apontado pela Polícia Civil como autor dos disparos que mataram o ex-sogro e feriram a ex-noiva em Jacareí, enviou uma mensagem de despedida ao próprio pai depois de fugir do local do crime.

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Segundo o depoimento do pai registrado no boletim de ocorrência, o homem escreveu que “não iria mais envergonhá-lo”.