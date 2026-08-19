Seis cidades do Vale do Paraíba podem ter lojas das Casas Bahia fechadas durante o processo de reestruturação da empresa. Os encerramentos estão confirmados em São José dos Campos e Cruzeiro, enquanto há indícios de fechamento de unidades em Aparecida, Caçapava, Pindamonhangaba e Taubaté. A empresa, porém, ainda não divulgou a lista oficial de lojas fechadas no país.

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Ao menos 18 unidades das Casas Bahia tiveram o encerramento confirmado no interior de São Paulo, segundo levantamento de portais do interior. Outras 12 lojas encerraram as atividades na capital.