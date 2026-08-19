Seis cidades do Vale do Paraíba podem ter lojas das Casas Bahia fechadas durante o processo de reestruturação da empresa. Os encerramentos estão confirmados em São José dos Campos e Cruzeiro, enquanto há indícios de fechamento de unidades em Aparecida, Caçapava, Pindamonhangaba e Taubaté. A empresa, porém, ainda não divulgou a lista oficial de lojas fechadas no país.
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Ao menos 18 unidades das Casas Bahia tiveram o encerramento confirmado no interior de São Paulo, segundo levantamento de portais do interior. Outras 12 lojas encerraram as atividades na capital.
Em Cruzeiro, a unidade localizada no Centro encerrou as atividades na sexta-feira (14). Funcionários que chegaram ao estabelecimento para iniciar o expediente foram informados de que a loja não abriria mais.
A unidade fazia parte do comércio da cidade havia cerca de 20 anos e tinha 14 funcionários. Segundo informações obtidas pelo Portal Cruzeiro, parte dos trabalhadores deverá ser transferida para a loja da rede em Lorena, enquanto os demais devem ser desligados.
São José dos Campos
Em São José dos Campos, a loja das Casas Bahia do CenterVale Shopping também permaneceu fechada na sexta-feira (14). O shopping confirmou que a unidade não abriu, mas informou que, naquele momento, ainda não havia recebido uma comunicação oficial da empresa sobre o encerramento definitivo da operação.
O fechamento da loja, porém, está entre os casos apontados como confirmados no processo de redução da rede no interior paulista.
Já em Aparecida, Caçapava, Pindamonhangaba e Taubaté, existem sinais de que unidades das Casas Bahia possam ter sido incluídas na reestruturação. Até o momento, contudo, não há informações suficientes para indicar com segurança quais lojas foram atingidas.
Lojas fechadas no país
A redução da rede faz parte de um amplo processo de reestruturação do Grupo Casas Bahia. A companhia anunciou o fechamento de 298 lojas em todo o Brasil, como parte das medidas para reduzir despesas e reorganizar suas operações.
A mudança também deverá atingir o quadro de funcionários. Cerca de 1,9 mil trabalhadores devem ser desligados nesta etapa, conforme as informações divulgadas sobre o processo. Nesta quarta-feira (19), a Justiça do Trabalho suspendeu as demissões coletivas das Casas Bahia.
Apesar da dimensão dos cortes, o Grupo Casas Bahia não havia divulgado, até segunda-feira (17), uma relação oficial com os nomes e endereços das lojas encerradas.
A empresa também enfrenta um processo de recuperação judicial. O pedido foi apresentado em agosto, com R$ 17,3 bilhões em dívidas reconhecidas, em meio aos esforços da companhia para reorganizar suas finanças e operações.