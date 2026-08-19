TCE

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) realiza nessa quinta-feira (20), em Taubaté, a etapa regional do 30º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. O evento terá início às 9h30, no Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social).

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Evento

O encontro reunirá prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos da região e contará com as presenças da presidente do TCE, conselheira Cristiana de Castro Moraes, e do conselheiro-corregedor Marco Aurélio Bertaiolli.