TCE
O TCE (Tribunal de Contas do Estado) realiza nessa quinta-feira (20), em Taubaté, a etapa regional do 30º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. O evento terá início às 9h30, no Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social).
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Evento
O encontro reunirá prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos da região e contará com as presenças da presidente do TCE, conselheira Cristiana de Castro Moraes, e do conselheiro-corregedor Marco Aurélio Bertaiolli.
Debates
Segundo o TCE, o Ciclo de Debates é uma das principais ações de orientação pedagógica do órgão. "O objetivo é capacitar os gestores locais e prevenir erros na aplicação do dinheiro público, abordando temas centrais da administração como transparência, controle interno, prestação de contas, Nova Lei de Licitações e Ata de Registro de Preços".
Temas
Entre os temas que serão abordados estão: IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal); Planejamento e Nova Lei de Licitações; Emendas Parlamentares e Regimes de Despesas; Terceiro Setor; Câmaras Municipais; e Temas Emergentes para 2026.
Municípios
Para essa rodada foram convidados representantes de 30 municípios: São José dos Campos, Taubaté, Arujá, Biritiba Mirim, Bom Jesus dos Perdões, Caçapava, Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Ilhabela, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jambeiro, Joanópolis, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Nazaré Paulista, Paraibuna, Piracaia, Poá, Redenção da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, São Bento do Sapucaí, Santa Branca, São Sebastião e Suzano.