Uma estagiária de Direito está entre os dez presos na Operação X-Men, deflagrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) na segunda-feira (17), em Taubaté.

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Segundo a Polícia Civil, Camila Carvalho Bonafé Alves Corrêa, conhecida pelo apelido “Jean Grey”, integrava a organização criminosa investigada por envolvimento em 15 assassinatos na cidade.