Uma organização criminosa investigada pela Polícia Civil por ligação com 15 assassinatos em Taubaté mantinha um “dossiê do crime” para planejar a morte de rivais. O material reunia informações sobre possíveis vítimas, incluindo pesquisas em redes sociais, locais frequentados e imagens feitas durante o monitoramento dos alvos.

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A descoberta foi feita pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) durante a Operação X-Men, deflagrada na segunda-feira (17). Dez integrantes da quadrilha foram presos. Outros sete investigados, que também tiveram a prisão preventiva determinada pela Justiça, são considerados foragidos.